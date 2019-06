Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","shortLead":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","id":"20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3114c9-cfeb-43b6-abed-573ac0affa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","timestamp":"2019. június. 04. 12:10","title":"\"Túl jó erre a világra\": Keanu Reeves kedvességéről áradoznak, amerre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét. A világ egyik (ha nem a) legismertebb videojátéka elképesztő ütemben vált egyszerű számítógépes programból kulturális fogalommá – nem kis részben magyaroknak köszönhetően. Ma 35 éves a Tetris – és lehet, hogy a java csak most jön.","shortLead":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét...","id":"20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2369f8-bd95-4be0-9e09-2120c9ae0789","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","timestamp":"2019. június. 04. 19:50","title":"Nincs még egy játék, amelyik úgy hódította meg a világot, mint a Tetris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b765ab4e-073c-46cb-a646-4c246f2b8153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A termelés azóta már újraindult, az új tulajdonos is belga.","shortLead":"A termelés azóta már újraindult, az új tulajdonos is belga.","id":"20190603_Eladtak_a_bajai_hutohazat_ahonnan_a_kilenc_halalos_aldozatot_okozo_zoldseg_szarmazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b765ab4e-073c-46cb-a646-4c246f2b8153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd6af5-0f4c-4b4a-aa52-d54366e4ba0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_Eladtak_a_bajai_hutohazat_ahonnan_a_kilenc_halalos_aldozatot_okozo_zoldseg_szarmazott","timestamp":"2019. június. 03. 11:21","title":"Eladták a bajai hűtőházat, ahonnan a kilenc halálos áldozatot okozó zöldség származott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575df9cf-bfe2-486c-8ce5-9ad5dbd925d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai Sephora alkalmazottja akart biztosra menni, hogy a vásárló nem fog-e lopni. ","shortLead":"Az amerikai Sephora alkalmazottja akart biztosra menni, hogy a vásárló nem fog-e lopni. ","id":"20190603_Raallitottak_a_biztonsagi_ort_egy_vasarlora_most_egy_napra_bezar_az_uzletlanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=575df9cf-bfe2-486c-8ce5-9ad5dbd925d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40898a69-90f0-4699-8c63-8becf6ce3375","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Raallitottak_a_biztonsagi_ort_egy_vasarlora_most_egy_napra_bezar_az_uzletlanc","timestamp":"2019. június. 03. 12:03","title":"Ráállították a biztonsági őrt egy vásárlóra, most egy napra bezár az üzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","shortLead":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","id":"20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a461d4-1d4d-4d2d-9cb8-6c96f3d6b85e","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","timestamp":"2019. június. 03. 20:07","title":"Azonosították a Hableány-baleset nyolcadik áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","shortLead":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","id":"20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e2bf01-7907-47e7-b6a5-810998192574","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","timestamp":"2019. június. 03. 11:18","title":"Olaszország első transznemű polgármestere kedvességgel venné fel a harcot a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum-elnök szerint május 26-a és az EP-választás bizonyította, új arcokra van szükség.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum-elnök szerint május 26-a és az EP-választás bizonyította, új arcokra van szükség.","id":"20190603_Hivatalos_KerpelFronius_Gabor_a_Momentum_jeloltje_az_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb6e149-2235-4cf9-9988-1c4139ee9f17","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hivatalos_KerpelFronius_Gabor_a_Momentum_jeloltje_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 03. 09:12","title":"Hivatalos: Kerpel-Fronius Gábor a Momentum jelöltje az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Shipwrecked boat party\"-ként hirdetett eseménysorozat az év végéig tart. ","shortLead":"A \"Shipwrecked boat party\"-ként hirdetett eseménysorozat az év végéig tart. ","id":"20190603_Hajo_toreses_buli_reklamja_fogadja_a_budapesti_Liszt_Ferenc_repterre_erkezo_turistakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23ae75a-4a4a-403f-a6d9-8ad4ed62cfa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajo_toreses_buli_reklamja_fogadja_a_budapesti_Liszt_Ferenc_repterre_erkezo_turistakat","timestamp":"2019. június. 03. 15:53","title":"\"Hajótöréses\" buli reklámja fogadja a budapesti Liszt Ferenc reptérre érkező turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]