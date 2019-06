Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1290 hektár lett az övé. ","shortLead":"1290 hektár lett az övé. ","id":"20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f2a13-8a08-401c-b8ec-19b491fb8751","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","timestamp":"2019. június. 11. 11:40","title":"Mészáros most Romániában vett földeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e5ff39-00e4-49f7-be8b-69fbba847317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes 90 kiló rizst kapott a nagy múltú verseny idei futamán.\r

\r

","shortLead":"A győztes 90 kiló rizst kapott a nagy múltú verseny idei futamán.\r

\r

","id":"20190611_Ismet_nagy_sikerrel_zarult_az_irodaiszekgrand_prix_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9e5ff39-00e4-49f7-be8b-69fbba847317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c043021-7e2f-432b-af91-4173c81e75e8","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Ismet_nagy_sikerrel_zarult_az_irodaiszekgrand_prix_Japanban","timestamp":"2019. június. 11. 16:50","title":"Ismét nagy sikerrel zárult az irodai szék grand prix Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb szemlét tart a BRFK a dunai balesetben érintett luxushajón.","shortLead":"Újabb szemlét tart a BRFK a dunai balesetben érintett luxushajón.","id":"20190610_Viking_Sigyn_rendorsegi_szemle_dunai_hajobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec015bd7-e9e9-4471-95bf-e4c1961dd365","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Viking_Sigyn_rendorsegi_szemle_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 10. 16:23","title":"További bizonyítékok után kutatnak a Vikingen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindegy ki, hol, a határ melyik oldalán vesz házat, és fog vállalkozásba – állami támogatással. ","shortLead":"Nem mindegy ki, hol, a határ melyik oldalán vesz házat, és fog vállalkozásba – állami támogatással. ","id":"20190611_A_magyar_vallalkozo_ugyeskedhet_a_CSOKert_a_vajdasaginak_nem_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b224e0-8b8c-47ef-a1f7-adeae6cdd960","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_A_magyar_vallalkozo_ugyeskedhet_a_CSOKert_a_vajdasaginak_nem_kell","timestamp":"2019. június. 11. 11:25","title":"A magyar vállalkozó ügyeskedhet a csokért, a vajdaságinak nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szépírók Társasága szerint nyilvánvaló, hogy a kormány támadássorozata arra irányul, hogy az egész tudományos közösséget kontroll alá helyezzék. ","shortLead":"A Szépírók Társasága szerint nyilvánvaló, hogy a kormány támadássorozata arra irányul, hogy az egész tudományos...","id":"20190610_Ez_mar_haboru_Kialtvanyban_allt_ki_a_Szepirok_Tarsasaga_az_akademia_szabadsaga_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86d9d2-0280-4ea6-a2b5-efcb1b4447d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ez_mar_haboru_Kialtvanyban_allt_ki_a_Szepirok_Tarsasaga_az_akademia_szabadsaga_mellett","timestamp":"2019. június. 11. 07:08","title":"„Ez már háború”: kemény hangú kiáltványban állt ki a Szépírók Társasága az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","shortLead":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","id":"20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4a3475-9762-4701-b37a-6672a8fd8d78","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","timestamp":"2019. június. 10. 16:07","title":"Hableány-katasztrófa: két áldozatot eltemettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár a megjelenés (várható) ideje is ismert. ","shortLead":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár...","id":"20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6360148-df05-4f13-b04a-5dcc9a06c47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 11:03","title":"Az Xbox One X-nél négyszer erősebb konzolt épít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WikiLeaks alapítója több évtized börtönre számíthat, ha elítélik.","shortLead":"A WikiLeaks alapítója több évtized börtönre számíthat, ha elítélik.","id":"20190611_Hivatalosan_is_kertek_Londontol_Assange_kiadatasat_az_amerikaiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c698c66-55fc-4675-b7cd-7495e22de07a","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Hivatalosan_is_kertek_Londontol_Assange_kiadatasat_az_amerikaiak","timestamp":"2019. június. 11. 06:01","title":"Hivatalosan is kérték Londontól Assange kiadatását az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]