[{"available":true,"c_guid":"4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek következményeit.","shortLead":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek...","id":"20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff83ac-21ae-48b2-9a81-6c7a73e7e338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 28. 17:51","title":"Klímakatasztrófa élőben: akkora futótüzek tombolnak Oroszországban, hogy az űrből is látszik a füstjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író szerint vannak helyzetek, amikor nem érdemes köntörfalazni, ezért a Facebook-oldalán leírta: Kenderesi Tamás tapló módon viselkedett, csak képtelen mindezt elismerni.","shortLead":"Az író szerint vannak helyzetek, amikor nem érdemes köntörfalazni, ezért a Facebook-oldalán leírta: Kenderesi Tamás...","id":"20190730_PeterfyNovak_Eva_Kenderesi_Tamasnak_A_szexualis_zaklatas_nem_csak_helyi_ertekrend_szerint_ciki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e344b603-3436-4770-a852-152e5c00b64b","keywords":null,"link":"/elet/20190730_PeterfyNovak_Eva_Kenderesi_Tamasnak_A_szexualis_zaklatas_nem_csak_helyi_ertekrend_szerint_ciki","timestamp":"2019. július. 30. 10:22","title":"Péterfy-Novák Éva Kenderesi Tamásnak: A szexuális zaklatás nem csak \"helyi értékrend\" szerint ciki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte utólag a brit meteorológiai szolgálat. 38,7 Celsius-fokot mértek Cambridge-ben.","shortLead":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte...","id":"20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a9e245-ec8c-42df-8b9b-9ebe43a46075","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 29. 19:03","title":"Még egy ok, hogy a klímaváltozás nem vicc: 38,7 fokot mértek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17ec8f6-f73b-40a8-877f-ce3f50689211","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 700 darab jóféle használt sportkocsi kapott már idén magyar rendszámot.","shortLead":"Közel 700 darab jóféle használt sportkocsi kapott már idén magyar rendszámot.","id":"20190730_Szazaval_jonnek_a_brutalis_sportautok_is_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f17ec8f6-f73b-40a8-877f-ce3f50689211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78bdf05-8a22-4343-9de4-5c292f4defef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Szazaval_jonnek_a_brutalis_sportautok_is_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 30. 09:46","title":"Százával jönnek a brutális sportautók is Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55546ec-4142-40fb-9529-955802dd8c83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől azonban Jurij C. nem kerül vissza a rács mögé, ahhoz új ügyészi beadvány kell.","shortLead":"Ettől azonban Jurij C. nem kerül vissza a rács mögé, ahhoz új ügyészi beadvány kell.","id":"20190729_Kuria_jogellenesen_engedtek_ki_a_Viking_kapitanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d55546ec-4142-40fb-9529-955802dd8c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf09c17b-4dbc-4cac-a7e0-a0422b7f5eec","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Kuria_jogellenesen_engedtek_ki_a_Viking_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 29. 13:31","title":"Kúria: jogellenesen engedték ki a Viking kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy baleset miatt állt le teljesen a vasúti közlekedés, pótlóbuszokat sem sikerült szerezni.","shortLead":"Egy baleset miatt állt le teljesen a vasúti közlekedés, pótlóbuszokat sem sikerült szerezni.","id":"20190729_balaton_vasut_mav_baleset_helyszineles_potlobusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6aeb2a-d6c5-473c-8160-2911d15c7b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_balaton_vasut_mav_baleset_helyszineles_potlobusz","timestamp":"2019. július. 29. 15:13","title":"Órákig nem lehetett lejutni vonattal a Balaton északi partjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","shortLead":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","id":"20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11926693-8af9-4066-9657-c7091122b390","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","timestamp":"2019. július. 29. 08:40","title":"Itt ez a leültetett Peugeot 508-as, ami szépen rácáfol a német autós tunigpreferenciákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy old timer fesztiválon tört ki a balhé, egy 38 éves férfit fejbe lőttek.\r

","shortLead":"Egy old timer fesztiválon tört ki a balhé, egy 38 éves férfit fejbe lőttek.\r

","id":"20190728_Lovoldozes_volt_egy_brooklyni_fesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f71c43a-0cb3-4ee5-834e-c74d97092512","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Lovoldozes_volt_egy_brooklyni_fesztivalon","timestamp":"2019. július. 28. 16:25","title":"Lövöldözés volt egy brooklyni fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]