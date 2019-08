Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778976e0-b001-4aa7-a5bc-42470521022a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Épp a július végi hőhullám előtt.","shortLead":"Épp a július végi hőhullám előtt.","id":"20190802_Hat_napra_a_sajat_autoja_foglya_lett_egy_belga_no_de_tulelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778976e0-b001-4aa7-a5bc-42470521022a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2409b836-a289-4230-b1f1-29dd8d4c79e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_Hat_napra_a_sajat_autoja_foglya_lett_egy_belga_no_de_tulelte","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:00","title":"Hat napra a saját autója foglya lett egy belga nő, de túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9295f06a-a443-4222-91bb-6501708c98df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető a mészárlás után öngyilkos lett. ","shortLead":"Az elkövető a mészárlás után öngyilkos lett. ","id":"20190802_Zagrab_meszarlas_ongyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9295f06a-a443-4222-91bb-6501708c98df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df385ee2-f0e3-43f9-91c5-c068fe61c4be","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Zagrab_meszarlas_ongyilkos","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:49","title":"Agyonlőttek hat embert, köztük egy gyereket Zágrábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65863ab8-c1dc-4233-964b-d0bd61c597d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óriáshullám emberi vagy gépi hiba eredménye volt, többen csonttöréssel és vágott sebekkel fekszenek kórházban.\r

\r

","shortLead":"Az óriáshullám emberi vagy gépi hiba eredménye volt, többen csonttöréssel és vágott sebekkel fekszenek kórházban.\r

\r

","id":"20190801_Mesterseges_cunami_soport_vegig_egy_aquapark_medencejeben_Kinaban_44en_serultek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65863ab8-c1dc-4233-964b-d0bd61c597d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cf3de1-f24f-4238-aaeb-59f7a2f4da1e","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Mesterseges_cunami_soport_vegig_egy_aquapark_medencejeben_Kinaban_44en_serultek_meg","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:53","title":"Mesterséges cunami söpört végig egy aquapark medencéjében Kínában, 44-en sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint írták, ideje lenne, hogy a legfőbb ügyész ne leghűbb ügyészként viselkedjen.","shortLead":"Mint írták, ideje lenne, hogy a legfőbb ügyész ne leghűbb ügyészként viselkedjen.","id":"20190802_Feljelentest_tett_a_DK_az_ugyeszsegnel_a_Microsoftbotrany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4adc90-35d3-4476-aa3d-054d6749bd01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Feljelentest_tett_a_DK_az_ugyeszsegnel_a_Microsoftbotrany_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:05","title":"Feljelentést tett a DK az ügyészségnél a Microsoft-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Maurer Dóra a Magyarországon élő magyar művészek közül először mutatkozhat be önálló kiállításon a világ egyik legismertebb múzeumában.","shortLead":"Maurer Dóra a Magyarországon élő magyar művészek közül először mutatkozhat be önálló kiállításon a világ egyik...","id":"201931__maurer_dora__tate_modern__letezestechnikak__modszeres_gondolkodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af69cfd-9b2b-4163-946c-88b7877c7c7d","keywords":null,"link":"/kultura/201931__maurer_dora__tate_modern__letezestechnikak__modszeres_gondolkodas","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:00","title":"Ilyen művészeti szenzáció még nem volt idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","shortLead":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","id":"20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a5521-ddbe-44ec-ac41-8bda938a6ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:21","title":"Több ismert rendezőjét is elveszítette a tűzvészben a Kyoto Animation japán filmstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","shortLead":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","id":"20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1867930-f860-4b80-a564-5f10b26b7e9a","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:23","title":"Fájt egy indiai kisfiú állkapcsa, aztán találtak benne 526 fogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb platformokon bizonyíthat.","shortLead":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb...","id":"20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed76c504-cd34-4635-8a01-db2a845f2a79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:03","title":"Újabb gépekre jöhet ki a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]