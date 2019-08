Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d47a9f-2c15-423a-aa27-07d2655de3c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gomolygó füst a szomszédos Teneriféről is látható.","shortLead":"A gomolygó füst a szomszédos Teneriféről is látható.","id":"20190811_Sulyos_erdotuz_pusztit_a_magyarok_kozt_is_nepszeru_Gran_Canaria_hegyeiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d47a9f-2c15-423a-aa27-07d2655de3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a738b0e8-4b56-454e-a49a-51ffdbfb1c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Sulyos_erdotuz_pusztit_a_magyarok_kozt_is_nepszeru_Gran_Canaria_hegyeiben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:16","title":"Súlyos erdőtűz pusztít a magyarok közt is népszerű Gran Canaria hegyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e81595c-8f60-4f1d-9850-edecdb41b78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami kedvezménnyel vett hétszemélyes járművekre jellemzően kötelező casco biztosítást kötni. ","shortLead":"Az állami kedvezménnyel vett hétszemélyes járművekre jellemzően kötelező casco biztosítást kötni. ","id":"20190810_nagycsalados_auto_casco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e81595c-8f60-4f1d-9850-edecdb41b78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cce0cf-9bd4-4c74-993c-ab0c70c6da2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_nagycsalados_auto_casco","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:45","title":"Megjelent a nagycsaládos casco is a 7 személyes autókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","shortLead":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","id":"20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc133f76-a6b6-4c98-b1f5-17ff9255f699","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:41","title":"2,7 millió forint a legdrágább eladó hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","id":"20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227de9d8-d2a2-46bd-bff6-8c7449cb28e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:12","title":"Teherautóba hajtott egy személyautó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6189b30-be08-48e8-964c-988e5d41793b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nagyvárosokkal frissítették a Föld 2050 nevű weboldalt, ami segít elképzelni, milyen lehet az élet a jövőben, például Marokkóban.","shortLead":"Újabb nagyvárosokkal frissítették a Föld 2050 nevű weboldalt, ami segít elképzelni, milyen lehet az élet a jövőben...","id":"20190811_earth_fold_2050_nagyvaros_jovo_elkepzeles_kaspersky_lab_futurologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6189b30-be08-48e8-964c-988e5d41793b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d578f49-10e7-4412-9051-d506d5cf0e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_earth_fold_2050_nagyvaros_jovo_elkepzeles_kaspersky_lab_futurologus","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:31","title":"Ilyenek lehetnek majd a világ nagyvárosai 2050-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666ed7a4-15dd-4f5a-b942-b422e12689d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balesetmegelőzési tanácsokkal segíti az autósok dolgát a nagy meleg miatt a rendőrség.","shortLead":"Balesetmegelőzési tanácsokkal segíti az autósok dolgát a nagy meleg miatt a rendőrség.","id":"20190811_Ha_autoba_ul_a_hosegben_ez_feltetlenul_olvassa_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666ed7a4-15dd-4f5a-b942-b422e12689d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c98ce6c-8107-462e-8335-73ec77c6d5a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ha_autoba_ul_a_hosegben_ez_feltetlenul_olvassa_el","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:11","title":"Ha autóba ül a hőségben, ezt feltétlenül olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elmúlt időszak hőhullámai miatt még fontosabbá vált a klímaváltozás elleni harc, konkrét intézkedésekről továbbra se hallani. Klímaszakértők egy csoportja szerint mindez annak \"köszönhető\", hogy túl optimistán állunk a jövőhöz. Pedig lehet, hogy nem kellene.","shortLead":"Bár elmúlt időszak hőhullámai miatt még fontosabbá vált a klímaváltozás elleni harc, konkrét intézkedésekről továbbra...","id":"20190811_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakatasztrofa_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny_szendioxid_kibocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b996a726-eaae-48f6-82ec-2747f6f7a831","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakatasztrofa_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny_szendioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:03","title":"Lehet, hogy a klímakatasztrófa közelebb van, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a kormány csak reálértéken tartja a nyugdíjakat, azok egyre jobban leszakadnak a sokkal gyorsabban növekvő bérekről. A béremelkedés miatt a friss nyugdíjasok jóval magasabb összeggel mennek nyugdíjba, mint amennyit a régebbi nyugdíjasok kapnak. A béremelkedés és a nyugdíjkorhatár-emelés miatt most valóban csökkenthető a szocho, de az alacsony kulcs nem lesz fenntartható, ráadásul a pénzt lenne hova tenni: például az egészségügybe vagy a legalacsonyabb nyugdíjak emelésére.","shortLead":"Mivel a kormány csak reálértéken tartja a nyugdíjakat, azok egyre jobban leszakadnak a sokkal gyorsabban növekvő...","id":"20190810_A_nyugdijfeszultseg_egyre_no_es_a_kormany_meg_ra_is_erosit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68898a4b-c607-4820-b743-46ca629999cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_A_nyugdijfeszultseg_egyre_no_es_a_kormany_meg_ra_is_erosit","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:39","title":"A nyugdíjfeszültség egyre nő, és a kormány még rá is erősít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]