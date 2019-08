Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","shortLead":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","id":"20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced9c08-ee1a-49e2-9843-941ab8148481","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:28","title":"Holtan találták Olaszországban a kilenc napja eltűnt francia túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 14 órától ismét ugyanúgy folyik az élet, mint korábban, miután a páneurópai piknik 30. évfordulójára érkező kormányfők elhagyták a várost.","shortLead":"Délután 14 órától ismét ugyanúgy folyik az élet, mint korábban, miután a páneurópai piknik 30. évfordulójára érkező...","id":"20190819_Feloldotta_a_soproni_lezarasokat_a_TEK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa63590-34a6-4a07-8698-a64c142c83f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Feloldotta_a_soproni_lezarasokat_a_TEK","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:39","title":"Feloldotta a soproni lezárásokat a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi illetékesek kedden, egy nappal azután, hogy 14 pokolgép lépett működésbe a nagyváros közterein, piacain és éttermeinél.\r

\r

","shortLead":"Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi...","id":"20190820_Tobb_mint_120an_sebesultek_meg_a_14_afganisztani_pokolgepes_merenyletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd70f4f5-d7b9-4dd7-9de9-5ed98e20fa28","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tobb_mint_120an_sebesultek_meg_a_14_afganisztani_pokolgepes_merenyletben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 10:28","title":"Több mint 120-an sebesültek meg a 14 afganisztáni pokolgépes merényletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","shortLead":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","id":"20190819_Menosult_a_Szikla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf67810-f5f2-4f19-a8cf-3dcbd2fee331","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Menosult_a_Szikla","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:46","title":"Megnősült a „Szikla”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a96266b-38a0-4955-a7fc-ab59dd3047e1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi negyedévben is zsugorodhat a német GDP a Bundesbank szerint.","shortLead":"A jelenlegi negyedévben is zsugorodhat a német GDP a Bundesbank szerint.","id":"20190819_Recesszioba_kerulhet_a_nemet_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a96266b-38a0-4955-a7fc-ab59dd3047e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeaf2344-98c1-4521-b2da-3b765013ea5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190819_Recesszioba_kerulhet_a_nemet_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:58","title":"Recesszióba kerülhet a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz parti őrség 57 menekültre bukkant Lampedusa közelében egy hajón szombat este, az embereket a hatóságok a szigetre szállították egy befogadóközpontba.","shortLead":"Az olasz parti őrség 57 menekültre bukkant Lampedusa közelében egy hajón szombat este, az embereket a hatóságok...","id":"20190818_57_menekultet_szallitottak_az_olasz_hatosagok_Lampedusara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e5527d-decb-4f87-b70d-62fbfe2c92fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_57_menekultet_szallitottak_az_olasz_hatosagok_Lampedusara","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:39","title":"57 menekültet szállítottak az olasz hatóságok Lampedusára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír - észak-ír határellenőrzés visszaállítása miatt, de a Csalagúton közlekedő vonatok, a repülők, és az áruszállítás is megbénulhat.","shortLead":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír...","id":"20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dadafb0-0a1a-4519-ae6d-dace46c73388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:15","title":"Megbénult közlekedésre és tüntetésekre számít a kormány no-deal Brexit esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b491279c-155c-4046-9d96-5e6bcb35e223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg nem kínálnak ennél olcsóbban használt Ferrarit hazánkban, mutatjuk a V12-es motorral szerelt, 2+2 üléses sárga példányt.","shortLead":"Jelenleg nem kínálnak ennél olcsóbban használt Ferrarit hazánkban, mutatjuk a V12-es motorral szerelt, 2+2 üléses sárga...","id":"20190819_ime_a_legolcsobb_elado_hazai_ferrari_269_milliot_kernek_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b491279c-155c-4046-9d96-5e6bcb35e223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866176ba-5be3-4a69-9e76-f15b9fb39621","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_ime_a_legolcsobb_elado_hazai_ferrari_269_milliot_kernek_erte","timestamp":"2019. augusztus. 19. 06:41","title":"Íme a legolcsóbb eladó hazai Ferrari, 26,9 milliót kérnek érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]