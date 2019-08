Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba18480-a78f-4113-8a5f-415778967cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kutatást kormányhoz közeli intézetek végezték.","shortLead":"Mindkét kutatást kormányhoz közeli intézetek végezték.","id":"20190830_Titkos_meresek_szerint_elolvadt_Tarlos_elonye_de_a_nyilvanos_szamok_szerint_sokkal_vezet_Karacsony_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba18480-a78f-4113-8a5f-415778967cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dba1-d2de-4349-b098-a61ffa96f159","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Titkos_meresek_szerint_elolvadt_Tarlos_elonye_de_a_nyilvanos_szamok_szerint_sokkal_vezet_Karacsony_elott","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:04","title":"Titkos mérések szerint elolvadt Tarlós előnye, de a nyilvános számok szerint sokkal vezet Karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások.","shortLead":"Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások.","id":"20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed47578-063a-49a1-9c49-5432880dfb26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:25","title":"Csúcsdöntés az egészségügyben - az adósságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ce78c8-2e49-4e04-b717-4836f3ff38fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a baleseti helyszín mellett elhaladó autós fedélzeti kamerájának felvétele került fel a YouTube-ra.","shortLead":"Egy, a baleseti helyszín mellett elhaladó autós fedélzeti kamerájának felvétele került fel a YouTube-ra.","id":"20190830_konvoj_m7_baleset_magyar_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ce78c8-2e49-4e04-b717-4836f3ff38fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb0f7d-518b-4475-a057-fd1500ba3e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_konvoj_m7_baleset_magyar_honvedseg","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:40","title":"Videóra vették a tragikus balesetet szenvedett katonai konvojt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van ítélve. A változásra bizonyosan nem kell hosszú éveket várni – állítja Pálinkás József a Hírklikknek adott interjújában.","shortLead":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van...","id":"20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01b799d-29eb-43cb-a18b-382e5055a6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","timestamp":"2019. augusztus. 31. 11:50","title":"Orbán volt minisztere szerint a mostani rezsim már nem működhet sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a gyalogos-átkelőhelyen talán egy előre nyújtott periszkóp lenne a legnagyobb segítség a gyalogosoknak. És az autósok sincsenek könnyű helyzetben.","shortLead":"Ezen a gyalogos-átkelőhelyen talán egy előre nyújtott periszkóp lenne a legnagyobb segítség a gyalogosoknak. És...","id":"20190831_nem_latja_na_latja_ilyen_veszelyes_egy_solymari_zebra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11012c99-8acb-4125-8f42-4c723d798c69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190831_nem_latja_na_latja_ilyen_veszelyes_egy_solymari_zebra","timestamp":"2019. augusztus. 31. 06:41","title":"Nem látja? Na látja! Ilyen veszélyes egy solymári zebra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f78fb1-4a8a-4842-9d7d-9a608505e3cb","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A neves New York-i étterem, a Cipriani Dolci vezető séfjének holttestét takaróba csavarva találták meg egy queensi hostelszobában.\r

\r

","shortLead":"A neves New York-i étterem, a Cipriani Dolci vezető séfjének holttestét takaróba csavarva találták meg egy queensi...","id":"20190830_Gyilkossag_aldozata_lett_az_eltunt_foszakacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f78fb1-4a8a-4842-9d7d-9a608505e3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fa4e47-b9e9-4efa-ab20-3d5c9f04682f","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Gyilkossag_aldozata_lett_az_eltunt_foszakacs","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:36","title":"Gyilkosság áldozata lett az eltűnt főszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg azután, hogy úgy tűnt, utód nélkül működik tovább Andy Vajna halála után a Filmalap.\r

\r

","shortLead":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg...","id":"20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc92db2-edaa-42ac-be9a-6f6fb11f1c46","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:33","title":"Egri csillagok háborúja - jön a történelmi filmek dömpingje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiutazás és hamvasztás költségeit is fedezni tudják.","shortLead":"A kiutazás és hamvasztás költségeit is fedezni tudják.","id":"20190830_Segitettek_az_adomanyozok_melto_bucsut_vehet_a_csalad_a_Gran_Canarian_vizbe_fulladt_magyar_ferfitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c241ec-ec8c-4519-ae16-3d1cff77e3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Segitettek_az_adomanyozok_melto_bucsut_vehet_a_csalad_a_Gran_Canarian_vizbe_fulladt_magyar_ferfitol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:54","title":"Segítettek az adományozók, méltó búcsút vehet a család a Gran Canarián vízbe fulladt magyar férfitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]