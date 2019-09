Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","shortLead":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","id":"20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58642-a9ae-4814-89db-c9c529e491ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:03","title":"62 millió éves furcsa madár maradványaira bukkant egy amatőr őslénykutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej Babis, mint eddig mindent, ezt is megúszta. De mit tud a Magyarországon is üzletelő cseh kormányfő, amivel több lett egy átlagos közép-európai csúcsoligarchánál?","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej...","id":"20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41b1e-c046-442c-a72e-fab850c03b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:00","title":"Ilyen közel még nem állt a szégyenhez EU-tagállamot vezető miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac140a8-c84b-44fa-b453-8e6905566009","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit zoológusok két új óriásszalamandra-fajt azonosítottak, egyikük a világ legnagyobb kétéltűfaja is lehet.","shortLead":"Brit zoológusok két új óriásszalamandra-fajt azonosítottak, egyikük a világ legnagyobb kétéltűfaja is lehet.","id":"20190922_kinai_oriasszalamandra_2_meteres_legnagyobb_keteltu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac140a8-c84b-44fa-b453-8e6905566009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06550984-d573-435a-ae03-6906bd7a3359","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_kinai_oriasszalamandra_2_meteres_legnagyobb_keteltu","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:03","title":"2 méteres is lehet a most felfedezett kínai óriásszalamandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre; mindenki feszülten várja, mi történik a szaúdi olajfinomítót ért dróntámadás után. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre...","id":"20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07bf702-34cf-45d0-8866-67a6e5b4a9ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","timestamp":"2019. szeptember. 22. 07:00","title":"És akkor kiderült, hogy Kisvárdán még mindig nincs elég focipálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És hidegfront is jön.","shortLead":"És hidegfront is jön.","id":"20190922_Csapadekosabbra_fordul_az_idojaras_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e442194f-4bf7-4060-a9a3-ac2c59f56c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Csapadekosabbra_fordul_az_idojaras_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:18","title":"Csapadékosabbra fordul az időjárás a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ef197e-ce7f-4bd9-8bd5-2466c3e9cf08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mi az a perec – teszi fel a kérdést a Google, miközben a világ egyik legtöbb helyen ismert és legtöbbek által kedvelt pékáruját ünnepli ma keresője főoldalán. Nem véletlen az időzítés: ma kezdődik az Oktoberfest.","shortLead":"Mi az a perec – teszi fel a kérdést a Google, miközben a világ egyik legtöbb helyen ismert és legtöbbek által kedvelt...","id":"20190921_mi_az_a_perec_oktoberfest_sorkorcsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ef197e-ce7f-4bd9-8bd5-2466c3e9cf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1582aaf3-d5b7-431b-9514-8a71df958ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_mi_az_a_perec_oktoberfest_sorkorcsolya","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:33","title":"Mi az a perec, és mit keres ma a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6697f33f-16c7-4bbb-9e3d-501805597ff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hivatalosan elismert eddigi legnagyobb tömegű, a Napnál mintegy 2,17-szer nehezebb neutroncsillagot fedeztek fel az amerikai Nyugat-Virginiai Egyetem csillagászai.","shortLead":"A hivatalosan elismert eddigi legnagyobb tömegű, a Napnál mintegy 2,17-szer nehezebb neutroncsillagot fedeztek fel...","id":"20190921_legnagyobb_tomegu_neutroncsillag_j0740_6620_pulzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6697f33f-16c7-4bbb-9e3d-501805597ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7899db2-494d-4c4e-8454-94313b5de5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_legnagyobb_tomegu_neutroncsillag_j0740_6620_pulzar","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:03","title":"Egy kockacukornyi ebből az anyagból 100 millió tonnát nyomna a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68f01f9-19b1-4e30-adc1-d79a749117f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lukoil olajvállalat megőrizte vezető helyét a legnagyobb orosz magáncégek Forbes-listáján.","shortLead":"A Lukoil olajvállalat megőrizte vezető helyét a legnagyobb orosz magáncégek Forbes-listáján.","id":"20190922_A_Lukoil_a_legnagyobb_orosz_maganceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a68f01f9-19b1-4e30-adc1-d79a749117f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02333176-3110-4776-80a3-2600582f81ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_A_Lukoil_a_legnagyobb_orosz_maganceg","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:19","title":"A Lukoil a legnagyobb orosz magáncég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]