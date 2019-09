Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ütközés után mindkét jármű az árokba hajtott.","shortLead":"Az ütközés után mindkét jármű az árokba hajtott.","id":"20190928_Kisbusz_es_szemelygepkocsi_utkozott_ossze_az_M3as_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad57f4f-0ac5-44c7-b2c3-c09e9a4fc4a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Kisbusz_es_szemelygepkocsi_utkozott_ossze_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:46","title":"Kisbusz és személygépkocsi ütközött össze az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula a kormányzati megbízásokból duzzasztotta óriásira eddigi cégeit.","shortLead":"Balásy Gyula a kormányzati megbízásokból duzzasztotta óriásira eddigi cégeit.","id":"20190928_balasy_gyula_ingatlanpiac_lounge_homes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63d8d57-1b09-4688-baae-55e3871033dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_balasy_gyula_ingatlanpiac_lounge_homes","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:50","title":"Az ingatlanpiacon is robbanthat Rogán Antal kedvenc kommunikációs cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"31 ezer ember több mint két éve nem keres, vagy nem talál munkát.","shortLead":"31 ezer ember több mint két éve nem keres, vagy nem talál munkát.","id":"20190928_munkanelkuliseg_infografika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f99e36-c4db-4a5c-b505-2379234ac46c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_munkanelkuliseg_infografika","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:50","title":"Látványos infografikán, ki miért van Magyarországon állás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben elevenednek meg. A fiatal most a holdra szállás 50. évfordulójához (és az űrutazáshoz) kapcsolódva készített újabb fotósorozatot.","shortLead":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben...","id":"20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce2929-b379-4018-94da-b6d34e7c472d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:03","title":"A legós fotózás mesterét most a holdra szállás ihlette meg – döbbenetes képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f6e4ca-9219-47ff-bf75-96bda56023b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták a 83-as utat.\r

