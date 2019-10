Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul ki az ügyféllel – számtalan alkalom adódhat a munkahelyen, ami próbára teszi a teherbírásunkat. Ha ilyenkor önbizalommal felvértezve lépünk a helyzetbe, nagyobb sikerre, így több eredményre is számíthatunk.","shortLead":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul...","id":"20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec04a01-8ac4-4f4f-9568-037ce55012c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","timestamp":"2019. október. 09. 14:30","title":"Verseny a munkahelyen: az önbizalom mint valuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"b23d4ff5-6dc3-4c7f-b160-b3dd09570f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében a legrosszabb a helyzet.","id":"20191009_Kozel_400_haziorvosi_praxis_betoltetlen_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23d4ff5-6dc3-4c7f-b160-b3dd09570f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c1fee4-ab38-4559-ac75-5bd5ddf06800","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Kozel_400_haziorvosi_praxis_betoltetlen_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 09. 07:46","title":"Közel 400 háziorvosi praxis betöltetlen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadóművész gyerekei komoly anyagi gondokkal küzdenek. ","shortLead":"Az előadóművész gyerekei komoly anyagi gondokkal küzdenek. ","id":"20191008_Terry_Black_haladektalan_eltemetesere_szolitotta_fel_a_korhaz_a_gyerekeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8d1d24-e3bb-44e0-b40a-66b17cc1bc1c","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Terry_Black_haladektalan_eltemetesere_szolitotta_fel_a_korhaz_a_gyerekeit","timestamp":"2019. október. 08. 09:15","title":"Terry Black haladéktalan eltemetésére szólította fel a kórház a gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314c7d55-1bf8-44be-bfdf-172c75a439e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyszerűbb és áttekinthetőbb külsővel ruházta fel androidos dokumentumszerkesztő alkalmazásait.","shortLead":"A Google egyszerűbb és áttekinthetőbb külsővel ruházta fel androidos dokumentumszerkesztő alkalmazásait.","id":"20191008_google_dokumentumok_google_tablazatok_google_diak_android_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=314c7d55-1bf8-44be-bfdf-172c75a439e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c25575-c387-4c77-b2bc-9c2beba02e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_google_dokumentumok_google_tablazatok_google_diak_android_alkalmazas","timestamp":"2019. október. 08. 16:03","title":"Új kinézetet kapnak a Google dokumentumkezelő alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz a Semmelweis Egyetem egyik professzorának nevét és fotóját is felhasználták.","shortLead":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz...","id":"20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ad669f-af27-4dd5-b66b-58b52bbce590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. október. 09. 17:03","title":"Most a cukorbetegeket próbálják átvágni az álhírgyárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az afrikai sertéspestissel fertőzött területeken kívül működő vállalkozások újra exportálhatnak a déli szomszédba. ","shortLead":"Az afrikai sertéspestissel fertőzött területeken kívül működő vállalkozások újra exportálhatnak a déli szomszédba. ","id":"20191008_magyar_serteshus_afrikai_sertespestis_szerbia_vaddiszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ac1af1-fcca-4b87-9f80-73ae801ee82a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_magyar_serteshus_afrikai_sertespestis_szerbia_vaddiszno","timestamp":"2019. október. 08. 15:22","title":"Újra veszi a magyar sertéshúst Szerbia – kikötésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8e6aa1-9fc7-4647-9afb-8ed05c810a15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésszel a Good Morning America című reggeli műsor forgatott riportot Budapesten.","shortLead":"A színésszel a Good Morning America című reggeli műsor forgatott riportot Budapesten.","id":"20191008_Will_Smith_otmillio_amerikainak_mutatta_meg_milyen_meno_hely_a_Szechenyi_furdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8e6aa1-9fc7-4647-9afb-8ed05c810a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8812a6-5372-4074-8bfa-e861e22c072f","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Will_Smith_otmillio_amerikainak_mutatta_meg_milyen_meno_hely_a_Szechenyi_furdo","timestamp":"2019. október. 08. 14:22","title":"Will Smith ötmillió amerikainak mutatta meg, milyen menő hely a Széchenyi fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ea1f8e-3126-49d0-8e8f-1e5f3effa487","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan moziba kerül Nagy Zoltán első nagyjátékfilmje, a Szép csendben, ami egy 14 éves lány és egy 60 éves karmester viszonyáról szól. A filmet gyerekjogi szakértők ajánlják.","shortLead":"Hamarosan moziba kerül Nagy Zoltán első nagyjátékfilmje, a Szép csendben, ami egy 14 éves lány és egy 60 éves karmester...","id":"20191008_A_szexualis_eroszak_sokszor_erzelmi_hataratlepessel_kezdodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ea1f8e-3126-49d0-8e8f-1e5f3effa487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826b1e1d-f8fb-42ed-ae32-93c268684d07","keywords":null,"link":"/elet/20191008_A_szexualis_eroszak_sokszor_erzelmi_hataratlepessel_kezdodik","timestamp":"2019. október. 08. 10:22","title":"„A szexuális erőszak sokszor érzelmi határátlépéssel kezdődik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]