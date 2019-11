Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nálunk botrányt okozott, Londonban elismerést hozott.","shortLead":"Nálunk botrányt okozott, Londonban elismerést hozott.","id":"20191115_Marketingdijat_kapott_a_CocaCola_szivarvanyos_kampanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3440c-dd90-493a-a23e-fbf0502c7077","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Marketingdijat_kapott_a_CocaCola_szivarvanyos_kampanya","timestamp":"2019. november. 15. 13:47","title":"Marketingdíjat kapott a Coca-Cola szivárványos kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil sem maradhatott ki. A fekete humorú, kissé ügyetlen lovag kalandját bemutató videojáték most 4K-ban és újratervezett grafikával tért vissza. Ráadásul úgy, hogy közben minden hibát benne hagytak.","shortLead":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil...","id":"20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29445951-a2bb-4c7b-96e9-6a10224d40ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2019. november. 17. 11:05","title":"Feltámasztották a PlayStation egyik klasszikusát, ismét játszható a MediEvil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány kedden benyújtott egy 200 oldalas salátatörvény-javaslatot az Országgyűlésnek, amely tovább erősítheti a bíróságok feletti kormányzati befolyást és biztosíthatja, hogy a különbíróságok felállítása nélkül is a kormánynak kedvező döntések születhessenek a politikailag kényes ügyekben – áll az Amnesty International Magyarország friss elemzésében.","shortLead":"A kormány kedden benyújtott egy 200 oldalas salátatörvény-javaslatot az Országgyűlésnek, amely tovább erősítheti...","id":"20191115_amnesty_international_magyarorszag_orban_kormany_biroi_fuggetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053c301a-f5d1-4c68-86da-3f53c300f88d","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_amnesty_international_magyarorszag_orban_kormany_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2019. november. 15. 13:53","title":"Amnesty: A kormány arra készül, hogy tovább korlátozza a bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Keleti pályaudvar felé haladt.","shortLead":"A Keleti pályaudvar felé haladt.","id":"20191115_diszno_budapest_rakoczi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e1d1a5-a56f-4689-b18b-02724588be8d","keywords":null,"link":"/elet/20191115_diszno_budapest_rakoczi_ut","timestamp":"2019. november. 15. 13:18","title":"Disznó sorolt be a belső sávba a Rákóczi úton Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra születtünk”.","shortLead":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra...","id":"20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3887feb-393b-4570-a07e-bce3a2134145","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","timestamp":"2019. november. 15. 13:10","title":"Mészöly: A labdarúgás nem halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Uruguay hamar vezetést szerzett, a magyar csapat csak futott az eredmény után.","shortLead":"Uruguay hamar vezetést szerzett, a magyar csapat csak futott az eredmény után.","id":"20191115_Vereseggel_debutalt_a_Puskas_Arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9fedde-db5c-463a-a576-565d15483e4a","keywords":null,"link":"/sport/20191115_Vereseggel_debutalt_a_Puskas_Arena","timestamp":"2019. november. 15. 21:47","title":"Vereséggel debütált a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt állították, orosz érdekeket védenek és az orosz titkosszolgálatok utasításait hajtják végre. ","shortLead":"Azt állították, orosz érdekeket védenek és az orosz titkosszolgálatok utasításait hajtják végre. ","id":"20191116_Telefonon_beszeltek_orosz_vezetok_es_donyecki_szakadarok_a_malaj_gep_lelovese_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce63a04c-798a-4e9a-a08d-8f9327dd3298","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Telefonon_beszeltek_orosz_vezetok_es_donyecki_szakadarok_a_malaj_gep_lelovese_elott","timestamp":"2019. november. 16. 17:07","title":"Telefonbeszélgetés terelte a gyanút az oroszokra a lelőtt maláj gép ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan szeméttelepet építettek korábban Kínában, amelyet a mérnökök akkori elmondása szerint legalább 50 évig használni lehet majd. Mindjárt betelik.","shortLead":"Egy olyan szeméttelepet építettek korábban Kínában, amelyet a mérnökök akkori elmondása szerint legalább 50 évig...","id":"20191115_szemettelep_kina_egetomu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0f1fb9-7fa5-41f0-b367-8d7d471f3f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_szemettelep_kina_egetomu","timestamp":"2019. november. 15. 15:03","title":"50 évre tervezték, de már majdnem megtelt a gigászi szeméttelep Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]