[{"available":true,"c_guid":"6b367a7e-d2e8-4dae-91a0-1a1f2f8bf002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új funkciókat hozott magával a Qualcomm most bejelentett középkategóriás lapkakészlete, a Snapdragon 765 (765G), amely akárcsak néhány nappal ezelőtt is csak a csúcskategóriás eszközök kiváltsága volt. Zárulhat az olló a prémium és a felsőkategóriás eszközök között.","shortLead":"Olyan új funkciókat hozott magával a Qualcomm most bejelentett középkategóriás lapkakészlete, a Snapdragon 765 (765G...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon765_5gs_kozepkategorias_lapkakeszlet_sok_premium_funkcioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b367a7e-d2e8-4dae-91a0-1a1f2f8bf002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4a1cc9-e2ca-4e4b-bd32-be7d384cecdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon765_5gs_kozepkategorias_lapkakeszlet_sok_premium_funkcioval","timestamp":"2019. december. 05. 11:33","title":"Itt a bejelentés, ami biztosíték is: hamarosan jönnek az olcsóbb 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában visszafolyik a költségvetésbe, és a szuperállampapírnak sok egyéb, nem számszerűsíthető előnye van.","shortLead":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában...","id":"20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca68d727-d76f-409e-8ded-28678a7c2cec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","timestamp":"2019. december. 05. 11:53","title":"Az MNB bevédte a szuperállampapírt, amelyen évi 27 milliárdot buknak az adófizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f91d75-28fe-4d62-a49b-dfb90f890c7f","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Egy szakértő azt állítja, a BorsodChemből kikerült magas sótartalmú szennyvíz beszivárgott a talajvízbe, ez okozta a bajt. A vállalat ezt vitatja, és saját szakértőt bízott meg. Közben a Borsodi Víz tulajdonosa fut a pénze után. Riport.","shortLead":"Egy szakértő azt állítja, a BorsodChemből kikerült magas sótartalmú szennyvíz beszivárgott a talajvízbe, ez okozta...","id":"20191205_borsodi_viz_borsodchem_szennyviz_asvanyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25f91d75-28fe-4d62-a49b-dfb90f890c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994ca53d-ffce-47c0-b4d7-dc4726d89af8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_borsodi_viz_borsodchem_szennyviz_asvanyviz","timestamp":"2019. december. 05. 11:10","title":"Megszereztük a jelentést, amely leírja, mitől lett fertőzött a Borsodi Víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201949_egy_ur_azurbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62151e-6cc0-4dd9-a79a-0fd3d85ae7ec","keywords":null,"link":"/itthon/201949_egy_ur_azurbe","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Hamvay Péter: Egy úr az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft-t január 8-án kezdi meg üzleti tevékenységét.","shortLead":"Az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft-t január 8-án kezdi meg üzleti tevékenységét.","id":"20191204_Italautomataleanyvallalatot_hozott_letre_a_Magyar_Posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b66b1-c50d-40b0-8156-bc1f2e3948e7","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Italautomataleanyvallalatot_hozott_letre_a_Magyar_Posta","timestamp":"2019. december. 04. 05:10","title":"Italautomata-leányvállalatot hozott létre a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes egyszerűség hívei szerint önsanyargatás nélkül is élhetünk egyszerűbb, de felelős életet – ráadásul örömtelit.","shortLead":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes...","id":"20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46de6861-5301-403e-a6ec-9d1ed9187fe7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","timestamp":"2019. december. 04. 09:30","title":"Egyszerűbben, boldogabban, könnyebben: önkéntes egyszerűség a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a kormány nevében visszautasította az uniós pénzügyminiszterek testületének megállapítását, miszerint a magyar költségvetésben strukturális kiigazításra lenne szükség. A magyar kormány nem akarja, hogy uniós intézmények felügyeljék a pénzmosás elleni intézkedéseket.","shortLead":"A pénzügyminiszter a kormány nevében visszautasította az uniós pénzügyminiszterek testületének megállapítását...","id":"20191205_Varga_Mihaly_visszavagott_az_unios_penzugyminisztereknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89d511-6c80-4f5d-9a45-e0ae06bd4a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Varga_Mihaly_visszavagott_az_unios_penzugyminisztereknek","timestamp":"2019. december. 05. 15:43","title":"Varga Mihály visszavágott az uniós pénzügyminisztereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Árpád út és az István út kereszteződésénél történt.","shortLead":"A baleset az Árpád út és az István út kereszteződésénél történt.","id":"20191203_Busz_es_auto_karambolozott_Ujpesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903ed100-8fb8-437b-8779-6c3cf81b67cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Busz_es_auto_karambolozott_Ujpesten","timestamp":"2019. december. 03. 18:45","title":"Busz és autó karambolozott Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]