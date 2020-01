Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum működéséhez szükséges szakemberek képzését is.","shortLead":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum...","id":"20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2fcb26-3505-4a3e-8e2f-ef1199389bce","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2020. január. 23. 20:50","title":"Debrecen örömmel fogadja az új Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59f9303-7afc-4660-904d-4e61bf1879e1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helytörténeti vígjáték is megtekinthető lesz.","shortLead":"Helytörténeti vígjáték is megtekinthető lesz.","id":"20200124_Pajtaszinhazi_Szemle_lesz_a_Nemzetiben_a_hitvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59f9303-7afc-4660-904d-4e61bf1879e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b746006d-556b-4068-8c79-371eb5063030","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Pajtaszinhazi_Szemle_lesz_a_Nemzetiben_a_hitvegen","timestamp":"2020. január. 24. 07:32","title":"Pajtaszínházi Szemle lesz a Nemzetiben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","shortLead":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","id":"20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a56de-e9dd-49ad-a0cc-27af0999a8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2020. január. 24. 12:48","title":"47 millió eurós hitelt kap a Volán az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58adec88-2af6-430c-9b2e-852a7d0d368e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek tetején légszűrő berendezések vannak. 