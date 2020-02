Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mik az erősségei egy jó vezetőnek, és hogyan kezeli a gyengeségeit, egyáltalán vannak-e neki? A HVG Extra Business a Flow Consulting munkatársaival, Bozsogi Diával és Magura Ildikó team coachokkal beszélgetett.","shortLead":"Mik az erősségei egy jó vezetőnek, és hogyan kezeli a gyengeségeit, egyáltalán vannak-e neki? A HVG Extra Business...","id":"20200204_Milyen_egy_jo_vezeto_az_alkalmazottak_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c22648-c68f-491b-92bc-1bc34090cc23","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200204_Milyen_egy_jo_vezeto_az_alkalmazottak_szerint","timestamp":"2020. február. 04. 14:15","title":"Milyen egy jó vezető az alkalmazottak szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló állásfoglalásával. Kifogásolja az avíttas szemléletet, a kortárs írók és a női alkotók hiányát.","shortLead":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló...","id":"20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee150fb-d169-4195-a6c3-62f7d589d98d","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","timestamp":"2020. február. 04. 11:44","title":"Szépírók Társasága: A NAT alkalmatlan a diákok olvasóvá nevelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapusok ritkán találnak be az ellenfél kapujába, Felcsúton már ezt is kipipálhatják.","shortLead":"A kapusok ritkán találnak be az ellenfél kapujába, Felcsúton már ezt is kipipálhatják.","id":"20200205_Kapusgollal_mentett_pontot_a_Puskas_Akademia_a_Diosgyor_ellen__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24522e70-55f9-4d83-acbd-2dd7c7b20472","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Kapusgollal_mentett_pontot_a_Puskas_Akademia_a_Diosgyor_ellen__video","timestamp":"2020. február. 05. 21:04","title":"Kapusgóllal mentett pontot a Puskás Akadémia a Diósgyőr ellen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy fontos dologban eltérhet az athéni kormány terve a magyartól. ","shortLead":"Egy fontos dologban eltérhet az athéni kormány terve a magyartól. ","id":"20200205_Indul_a_csok_gorog_modra_2000_euro_minden_ujszulottert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc19baa1-c3a0-4a36-8053-03e5f0aab1d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Indul_a_csok_gorog_modra_2000_euro_minden_ujszulottert","timestamp":"2020. február. 05. 06:37","title":"Indul a csok görög módra: 2000 euró minden újszülöttért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fcf00-a838-40ca-bd65-dd77667bd482","c_author":"HVG","category":"360","description":"Martin Miller családi tragédiájáról idehaza a Láthatatlan Csoport készített szenvedélyes, tabudöntő adaptációt.","shortLead":"Martin Miller családi tragédiájáról idehaza a Láthatatlan Csoport készített szenvedélyes, tabudöntő adaptációt.","id":"202005_szinhaz__elhallgatas_hagyatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747fcf00-a838-40ca-bd65-dd77667bd482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041bfd4c-60aa-49af-9f55-526aa0aca40f","keywords":null,"link":"/360/202005_szinhaz__elhallgatas_hagyatek","timestamp":"2020. február. 04. 14:00","title":"A pszichoanalitikus fiú, aki lerombolta pszichológus anyja szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","shortLead":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","id":"20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe11f29-da3e-409c-ab98-cfe2b0585b14","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","timestamp":"2020. február. 05. 07:12","title":"Csomagkézbesítő szolgálatokkal szállíttatott kábítószert két ázsiai férfi Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi egyéb egészségügyi problémákkal is küzdött, váratlan szívleállás okozta a halálát.","shortLead":"A férfi egyéb egészségügyi problémákkal is küzdött, váratlan szívleállás okozta a halálát.","id":"20200204_Koronavirus_39_eves_beteg_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e722c4-7443-43c8-b45d-24db17f23ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Koronavirus_39_eves_beteg_hongkong","timestamp":"2020. február. 04. 07:21","title":"Koronavírus: meghalt egy 39 éves beteg Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi problémára a filmgyártásban.","shortLead":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi...","id":"20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65aae6e-23e2-4c33-b1fe-8424e2f39db9","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 04. 11:40","title":"Amikor Joker kikel a rendszerszintű rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]