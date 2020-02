Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt is mondták, hogy örülnünk kellene a gyengülésnek. Összegyűjtöttük, hogy az elmúlt évtizedek nagy forintgyengüléseire mit reagáltak a politikusok és a gazdasági döntéshozók.","shortLead":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt...","id":"20200203_melypont_forint_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf8df7-358b-4fa0-84a6-71638dcd7bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_melypont_forint_arfolyam","timestamp":"2020. február. 03. 11:41","title":"7 alkalom, amikor a forintgyengülést megpróbálták megmagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","shortLead":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","id":"20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7435a51-9b43-4b08-93ca-8ab641c44f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","timestamp":"2020. február. 04. 11:29","title":"Saját csecsemőjével fajtalankodott egy kiskunfélegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffc3528-8004-411e-b258-6e56fe045eb7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kinek kell itthon tartania attól, hogy elkapja a koronavírust? Mennyivel súlyosabb ez, mint az influenza? Mit tegyünk, ha tapasztaljuk a jeleket? Alapvető kérdéseket tettünk fel Falus Ferenc volt tisztifőorvosnak, infektológus-tüdőgyógyász szakorvosnak.","shortLead":"Kinek kell itthon tartania attól, hogy elkapja a koronavírust? Mennyivel súlyosabb ez, mint az influenza? Mit tegyünk...","id":"20200204_influenza_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_higienia_kisokos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ffc3528-8004-411e-b258-6e56fe045eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8369d259-883a-46f7-8e63-03f451889c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_influenza_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_higienia_kisokos","timestamp":"2020. február. 04. 15:15","title":"Kimehetek az utcára? Rendelhetek Kínából? – amit a koronavírusról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fa5a03-735a-4f24-a76c-3377695dee0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyereket életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak.","shortLead":"Egy kisgyereket életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak.","id":"20200204_Lovoldozes_volt_egy_texasi_iskolaban_ketten_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69fa5a03-735a-4f24-a76c-3377695dee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f1a0c-9684-46d5-bdee-9fadc790745e","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Lovoldozes_volt_egy_texasi_iskolaban_ketten_meghaltak","timestamp":"2020. február. 04. 08:33","title":"Lövöldözés volt egy texasi iskolában, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson a több mint 600 millió forintos gyógyszerhez.","shortLead":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson...","id":"20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6cd7ba-ae98-4528-a114-2c9942b16e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","timestamp":"2020. február. 04. 19:03","title":"Indul a sorsolás: 100 gyerek ingyen kapja meg a világ legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem Kansasben.","shortLead":"Nem Kansasben.","id":"20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7cb2ae-e6f7-45fe-84dc-40847079e5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","timestamp":"2020. február. 03. 19:45","title":"Super Bowl: Trump nem találta el, melyik államban van Kansas City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523f47d0-1ae2-43ee-b689-e08dc548e733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspárt már nem szándékos emberöléssel vádolja az ügyészség.","shortLead":"A házaspárt már nem szándékos emberöléssel vádolja az ügyészség.","id":"20200204_Felfuggesztettet_kert_az_ugyesz_az_oltasellenes_szuloknek_akiknek_meghalt_a_csecsemojuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523f47d0-1ae2-43ee-b689-e08dc548e733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b45103-5823-496a-9e56-f3549773a7c3","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Felfuggesztettet_kert_az_ugyesz_az_oltasellenes_szuloknek_akiknek_meghalt_a_csecsemojuk","timestamp":"2020. február. 04. 14:07","title":"Felfüggesztettet kért az ügyész az oltásellenes szülőknek, akiknek meghalt a csecsemőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","shortLead":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","id":"20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d111edf-635a-478d-ad97-e5dc5405d3fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","timestamp":"2020. február. 03. 11:33","title":"\"Elképesztő felfedezés\": az északi fény új formájára talált rá egy finn amatőr meteorológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]