Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kosaraslegendával indult az In Memoriam videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

\r

","shortLead":"A kosaraslegendával indult az In Memoriam videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

\r

","id":"20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46ce2a-aee5-4d5b-b1cf-8d9afdbe19e2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","timestamp":"2020. február. 10. 10:35","title":"Kobe Bryantről többen megemlékeztek az idei Oscar gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak a törvényhozóknak a nevét, akik támogatják az abortuszt, majd kijelentette, hogy a pedofíliánál is nagyobb bűn a magzat elvetetése. ","shortLead":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak...","id":"20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0de6e-8f0c-41bc-a416-ec1a0b6f7144","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","timestamp":"2020. február. 11. 11:11","title":"Egy amerikai katolikus pap szerint a pedofília kisebb bűn, mint az abortusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt sikeres a Mátrai Erőmű előző éve – ismerte el a leköszönő igazgatósági elnök is.","shortLead":"Nem volt sikeres a Mátrai Erőmű előző éve – ismerte el a leköszönő igazgatósági elnök is.","id":"20200211_Inkabb_visszafogtak_a_Matrai_Eromu_termeleset_hogy_ne_nojon_a_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c4623-986f-4cd8-9720-dfa3c12e09eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Inkabb_visszafogtak_a_Matrai_Eromu_termeleset_hogy_ne_nojon_a_veszteseg","timestamp":"2020. február. 11. 08:24","title":"Inkább visszafogták a Mátrai Erőmű termelését, hogy ne nőjön a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb11b2-ea4b-4ed9-bcbc-42fae2b41799","c_author":"HVG","category":"elet","description":"3200 méter hosszú kolbásszal döntöttek csúcsot a győrvári Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen.\r

\r

","shortLead":"3200 méter hosszú kolbásszal döntöttek csúcsot a győrvári Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen.\r

\r

","id":"20200210_Megvan_Magyarorszag_leghosszabb_kolbasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bffb11b2-ea4b-4ed9-bcbc-42fae2b41799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3aa46-f8b0-4f45-a99b-98df6c87a629","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Megvan_Magyarorszag_leghosszabb_kolbasza","timestamp":"2020. február. 10. 17:05","title":"Megvan Magyarország leghosszabb kolbásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bese Ferenc először tagadta, hogy tulajdonrésze lenne az ingatlanban, amelynek a felújítására 60 millió forintot szántak, majd egy jobbikos képviselő elővette a tulajdoni lapot.","shortLead":"Bese Ferenc először tagadta, hogy tulajdonrésze lenne az ingatlanban, amelynek a felújítására 60 millió forintot...","id":"20200212_A_soroksari_polgarmester_ingatlanfelujitasara_is_penzt_adott_a_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36908555-bfa2-4dea-984b-bc494712e841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_A_soroksari_polgarmester_ingatlanfelujitasara_is_penzt_adott_a_kerulet","timestamp":"2020. február. 12. 06:11","title":"A soroksári polgármester ingatlanfelújítására is pénzt adott a kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy francia síközpontba is ellátogatott, majd repülőn tért haza Angliába a projektmenedzser, amíg lappangott benne a Szingapúrban elkapott betegség. A síközpontban és otthon biztosan megfertőzött másokat, volt, aki Spanyolországig vitte a kórt.","shortLead":"Egy francia síközpontba is ellátogatott, majd repülőn tért haza Angliába a projektmenedzser, amíg lappangott benne...","id":"20200211_koronavirus_anglia_szingapur_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26228db-2e4a-49f1-9440-ac6b627e736f","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_anglia_szingapur_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 13:40","title":"Legalább három országba adta tovább a koronavírust egy brit üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0280d19-bb92-45a5-9ce9-2b8722233db5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kommunisták, fasiszták, liberálisok is lehetnek jó írók.","shortLead":"Kommunisták, fasiszták, liberálisok is lehetnek jó írók.","id":"20200211_Tanitsatok_batran_fasiszta_irokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0280d19-bb92-45a5-9ce9-2b8722233db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106ebbef-4102-4306-8a6c-b84fa8868644","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Tanitsatok_batran_fasiszta_irokat","timestamp":"2020. február. 11. 08:12","title":"Révész: Tanítsatok bátran fasiszta írókat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi épületek vízvezetékeiből ólom juthat a budapesti ivóvízbe. Több helyen nem tudni pontosan, hogy milyen minőségű a csapvíz.","shortLead":"A régi épületek vízvezetékeiből ólom juthat a budapesti ivóvízbe. Több helyen nem tudni pontosan, hogy milyen minőségű...","id":"20200210_Bevizsgaltattak_a_csapviz_olomtartalmat_a_hatarertek_tobbszoroset_mertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f999790-ac6e-48b5-9dd5-8501f812184b","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Bevizsgaltattak_a_csapviz_olomtartalmat_a_hatarertek_tobbszoroset_mertek","timestamp":"2020. február. 10. 14:46","title":"Bevizsgáltatta egy férfi a pesti csapvizet, és tele volt ólommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]