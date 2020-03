Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tömegpánik hatásos kezeléséhez a jó kormányzás alapfeltétel. A hozzá nem értés, a hazudozás ellenjavalt – véli Csepeli György.\r

\r

","shortLead":"Egy tömegpánik hatásos kezeléséhez a jó kormányzás alapfeltétel. A hozzá nem értés, a hazudozás ellenjavalt – véli...","id":"20200311_Csepeli_Az_autoriter_rendszer_a_legrosszabb_a_panikhelyzet_kezelesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fb2be6-2f3d-4b29-8347-a963f0f6d394","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Csepeli_Az_autoriter_rendszer_a_legrosszabb_a_panikhelyzet_kezelesere","timestamp":"2020. március. 11. 16:22","title":"Csepeli: Az autoriter rendszer a legrosszabb a pánikhelyzet kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b92035-be20-4f0e-a022-dc2c33299597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi más is lehetne 2019 legnagyobb slágere, mint a Bad Guy.","shortLead":"Mi más is lehetne 2019 legnagyobb slágere, mint a Bad Guy.","id":"20200311_billie_eilish_bad_guy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b92035-be20-4f0e-a022-dc2c33299597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c282811b-74c0-4094-8fcb-480c90eb0245","keywords":null,"link":"/elet/20200311_billie_eilish_bad_guy","timestamp":"2020. március. 11. 15:37","title":"Billie Eilish mindent letarolt a Bad Guyjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5364bbcd-941c-4c5d-b26e-fba2d5f80798","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hat hónapig. Aki megszegi a tilalmat, egymilliárd forintig terjedő bírságot kaphat.","shortLead":"Hat hónapig. Aki megszegi a tilalmat, egymilliárd forintig terjedő bírságot kaphat.","id":"20200311_vedoeszkoz_jarvany_export_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5364bbcd-941c-4c5d-b26e-fba2d5f80798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d403600-f8fb-4b93-b5db-a49b6903b006","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_vedoeszkoz_jarvany_export_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 19:17","title":"A kormány megtiltja a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök exportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294c518d-2dc1-40f7-9ed8-408556794137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős asszony kritikus állapotban feküdt az őt ellátó kórházban, de meggyógyult. Ő a legidősebb páciens, aki legyőzte a kórt.","shortLead":"Az idős asszony kritikus állapotban feküdt az őt ellátó kórházban, de meggyógyult. Ő a legidősebb páciens, aki legyőzte...","id":"20200311_103_eves_no_koronavirus_felggyogyult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294c518d-2dc1-40f7-9ed8-408556794137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ba2e85-b00f-48b6-b7d8-e48e27cf7337","keywords":null,"link":"/elet/20200311_103_eves_no_koronavirus_felggyogyult","timestamp":"2020. március. 11. 15:49","title":"Egy 103 éves nő legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden kocsit biztosan nem tudnak klímásra állítani az idén, de a munkát el fogják kezdeni - ígérte.","shortLead":"Minden kocsit biztosan nem tudnak klímásra állítani az idén, de a munkát el fogják kezdeni - ígérte.","id":"20200313_karacsony_gergely_3_as_metro_klima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbada28-c337-4af6-8d7a-e576c83cf82c","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_karacsony_gergely_3_as_metro_klima","timestamp":"2020. március. 13. 06:41","title":"Karácsony: Idén elkezdődhet a 3-as metró klimatizálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb4625e-386e-41d7-b78f-715a9cc71539","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az öregedés számos neurodegeneratív betegség legfőbb kockázati tényezője. Az egerekkel folytatott legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy az időskorban erősen gyengülő agyi funkciókat javíthatják a veleszületett immunrendszer nyugalmi állapotban lévő limfoid sejtjei.\r

","shortLead":"Az öregedés számos neurodegeneratív betegség legfőbb kockázati tényezője. Az egerekkel folytatott legújabb kutatások...","id":"202011_idosek_emlekezete_immunvalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb4625e-386e-41d7-b78f-715a9cc71539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e42cc-8742-4472-a13c-1b0cd7d7c47d","keywords":null,"link":"/360/202011_idosek_emlekezete_immunvalasz","timestamp":"2020. március. 13. 14:00","title":"Közelebb juthattunk ahhoz, hogy javítható legyen az idősek emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","shortLead":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","id":"20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca7751-fd21-4373-b434-cc6c27aac5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"Gázolt a 3-as metró a Klinikáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van a színházban, és mindenkivel kommunikál. Amikor felmerült, hogy Stohl András is aláírta a nyílt levelet, Eszenyi a színész előéletére célozgatott, majd azt mondta: nem kívánja kommentálni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van...","id":"20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8920f389-947d-459c-bb3a-8502a249d89e","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","timestamp":"2020. március. 12. 16:50","title":"Eszenyi Enikő: Jól alszom, mert tiszta a lelkiismeretem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]