2020. március. 03. 15:20 Sidó Árpád Világ

Alkotmányos többséggel rendelkező négypárti koalíciót szeretne tető alá hozni a hétvégi szlovákiai parlamenti választás győztese, Igor Matovič. A magát most az ország kulcsát tartó, Alízként a Csodaországban érző jobboldali populista pártvezért váratlanul érte a bődületes siker, de a korábban a magyarellenes kirohanásairól is ismert politikus pár nappal az eredmények ismertetése után már szokatlanul pragmatikusan nyilatkozik. Még az is elképzelhető róla, hogy a voksoláson leszerepelt kisebbségek felé is képes lesz gesztusokra, ahogy az is, hogy Orbán Viktor politikáját kevésbé fogja szapulni. Cikkünk szerzője a Paraméter.sk belpolitikai rovatvezetője.