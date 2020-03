Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook, az Apple vezére egy interjúban beszélt arról, hogy a kínai hatóság által közölt számok (arról, hogy napról napra kevesebb a koronavírus-fertőzött az országban) megnyugtatók, ezért újra beindulhat a termelés a távol-keleti országban.","shortLead":"Tim Cook, az Apple vezére egy interjúban beszélt arról, hogy a kínai hatóság által közölt számok (arról, hogy napról...","id":"20200228_tim_cook_apple_kina_gyartas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f4cfba-7f36-4649-a662-7ea86641362b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_tim_cook_apple_kina_gyartas_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 16:03","title":"Koronavírus: Tim Cook szerint megnyugtató a kínai helyzet, újranyitják az iPhone-gyárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","shortLead":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","id":"20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e2efd0-03a3-43cc-ab2b-edbd144c8163","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Áll a forgalom az M4-esen Albertirsánál egy keresztbe fordult kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg olvasható.","shortLead":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg...","id":"20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7ad298-67c4-4058-9e05-b6efd1798901","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. március. 01. 06:41","title":"Vissza a 80-as évekbe: szuperritka és alig használt BMW M1 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány. Az eredmény szerint hamarabb, mint eddig tudtuk.","shortLead":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány...","id":"20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01e489-ee9f-42f7-974d-a9d8bbdc0d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","timestamp":"2020. február. 28. 20:03","title":"Hamarabb robbanhatott ki a koronavírus-járvány, mint amiről eddig beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt főszerkesztő-helyettese, aki többek közt Trump, Johnson, Salvini és Le Pen kapcsán teszi fel a kérdést: ezek lennének a churchilli értelemben vett demokrácia örökösei?","shortLead":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt...","id":"202009_after_party","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb139da-54c6-4e2a-ae87-6145a2ea0c79","keywords":null,"link":"/360/202009_after_party","timestamp":"2020. február. 29. 16:00","title":"Horváth Zoltán: After party, avagy élet a modern nyugati demokráciák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Attól még nem áll fenn a gyanú, mert valakinek tünetei vannak, vagy fertőzött országban járt.","shortLead":"Attól még nem áll fenn a gyanú, mert valakinek tünetei vannak, vagy fertőzött országban járt.","id":"20200228_Tisztifoorvos_nem_kell_minden_tusszentest_megkoronazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49acce3d-6ab3-46d9-98b7-e1be8ce9948e","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Tisztifoorvos_nem_kell_minden_tusszentest_megkoronazni","timestamp":"2020. február. 28. 09:56","title":"Tiszti főorvos: nem kell minden tüsszentést megkoronázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették az Instagram fejlesztői a Windows 10-re elérhető applikációt, így mostantól már az üzenetet is lehet vele fogadni és küldeni.","shortLead":"Frissítették az Instagram fejlesztői a Windows 10-re elérhető applikációt, így mostantól már az üzenetet is lehet vele...","id":"20200228_instagram_windows_10_uzenetkuldes_pwa_progressziv_webes_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3938e102-4476-4128-97f6-169077e447be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_instagram_windows_10_uzenetkuldes_pwa_progressziv_webes_alkalmazas","timestamp":"2020. február. 28. 15:03","title":"Régóta várt funkciót kapott a windowsos Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Közösség Pártja és az eddig parlamenti magyar-szlovák párt, a Híd-Most ezúttal sem jutott dűlőre egymással, így könnyen előfordulhat, hogy egyik sem éri el a bejutási küszöböt a hétvégi választáson.","shortLead":"A Magyar Közösség Pártja és az eddig parlamenti magyar-szlovák párt, a Híd-Most ezúttal sem jutott dűlőre egymással...","id":"202009__szlovakiai_magyar_partok__valasztas__kiutes__ami_szetvalaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1144ffa6-3045-4027-b2c0-f3fc653112ea","keywords":null,"link":"/360/202009__szlovakiai_magyar_partok__valasztas__kiutes__ami_szetvalaszt","timestamp":"2020. február. 29. 08:15","title":"Kieshetnek a magyarok a szlovák parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]