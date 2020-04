Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","shortLead":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","id":"20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92826e72-39db-485a-802f-a0e8fe86c78c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","timestamp":"2020. április. 18. 16:02","title":"Koronavírus + pártpolitika a hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálozások napi száma elmarad a korábbi csúcstól, de egy-egy napon belül még jelentősek az ingadozások. ","shortLead":"A halálozások napi száma elmarad a korábbi csúcstól, de egy-egy napon belül még jelentősek az ingadozások. ","id":"20200416_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_fertozottek_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f868bbc-e8f5-4d19-be47-f281d35abe08","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_fertozottek_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 16. 17:39","title":"Már 100 ezernél többen fertőződtek meg az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ca9f45-37aa-459e-9325-985bf416e16c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerdán, nyolcvanegy évesen elhunyt Brian Dennehy amerikai színész, aki több ismert filmben, köztük a Rambóban játszott emlékezetes karakterszerepeket, főleg a nyolcvanas és a kilencvenes években. ","shortLead":"Szerdán, nyolcvanegy évesen elhunyt Brian Dennehy amerikai színész, aki több ismert filmben, köztük a Rambóban játszott...","id":"20200416_elhunyt_Brian_Dennehy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ca9f45-37aa-459e-9325-985bf416e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d59910b-fcfc-4baa-be48-75dc784d8e68","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_elhunyt_Brian_Dennehy","timestamp":"2020. április. 16. 21:16","title":"Elhunyt Brian Dennehy, a Rambo színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lassan ismét visszatér az élet Kínába, ahol meglepő elfoglaltságot találtak maguknak a helyiek.","shortLead":"Lassan ismét visszatér az élet Kínába, ahol meglepő elfoglaltságot találtak maguknak a helyiek.","id":"20200417_Megrohantak_a_luxusboltokat_az_ujjaeledo_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184b5543-3c48-4508-a66b-b8158259d461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Megrohantak_a_luxusboltokat_az_ujjaeledo_Kinaban","timestamp":"2020. április. 17. 15:35","title":"Megrohanták a luxusboltokat az újjáéledő Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1222206-9590-4e64-bd22-69532e5244ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban matuzsálemi, 22 és 27 éves kort megélt kutyákat vizsgálva olyan génváltozatokat azonosítottak, amelyek az eddigi ismeretek szerint nem fordulnak elő átlagos élethosszú kutyákban.","shortLead":"Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban matuzsálemi, 22 és 27 éves kort megélt kutyákat...","id":"20200416_hosszueletu_kutyak_genek_genetika_elte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1222206-9590-4e64-bd22-69532e5244ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5de693-ad10-484b-98db-7fadd8a02714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_hosszueletu_kutyak_genek_genetika_elte","timestamp":"2020. április. 16. 21:03","title":"Az ELTE kutatói megfejthették, miért élhetnek 22-27 évig is kutyák – további ebeket keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd59fbc-e00a-4333-90bb-e6eb01fd467e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó Melinda már korábban is dolgozott az egészségügyben.","shortLead":"Szabó Melinda már korábban is dolgozott az egészségügyben.","id":"20200417_Vilagbajnok_magyar_kezis_segit_apolokent_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd59fbc-e00a-4333-90bb-e6eb01fd467e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220292b-9e36-47b7-9cd4-fc88addf1a38","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Vilagbajnok_magyar_kezis_segit_apolokent_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 17. 12:31","title":"Világbajnok magyar kézilabdázó harcol a koronavírus ellen ápolóként Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háziorvosi ellátással is gondok vannak a polgármester szerint: szerinte a járvány miatt több orvos visszamondta az ügyeletet, így szerdán például csak szakápoló és sofőr teljesített szolgálatot az ügyeletben.","shortLead":"A háziorvosi ellátással is gondok vannak a polgármester szerint: szerinte a járvány miatt több orvos visszamondta...","id":"20200416_31_igazolt_koronavirusfertozott_van_a_borsodnadasdi_idosotthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce6a697-cd97-4584-9f7b-da26c3ddbf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_31_igazolt_koronavirusfertozott_van_a_borsodnadasdi_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 16. 19:07","title":"Már 31 igazolt koronavírus-fertőzött van a borsodnádasdi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c5c94-f430-492e-814b-656b6392163e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem csütörtök déli adatai szerint a halottak száma 31 015-re emelkedett.","shortLead":"Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A baltimore-i...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=781c5c94-f430-492e-814b-656b6392163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a73d6df-2b36-4060-b5e0-9a937a3e12d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. április. 16. 20:53","title":"Már 640 ezer fölött a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]