[{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott misén a katolikus egyházfő a dolgozókért imádkozott annak érdekében, hogy \"senki se maradjon munka nélkül, és mindenki igazságos bérezésben részesüljön, anélkül, hogy le kellene mondania a munka méltóságáról és a pihenés szépségéről\".","shortLead":"A vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott misén a katolikus egyházfő a dolgozókért imádkozott annak...","id":"20200501_ferenc_papa_munka_unnepe_rabszolgamunka_ima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada3e7b9-df23-4b4d-bd27-99a0dc7bbb55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_ferenc_papa_munka_unnepe_rabszolgamunka_ima","timestamp":"2020. május. 01. 14:25","title":"Ferenc pápa: Rabszolgamunka helyett méltóságteljes munkavégzést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Állásfoglalást adott ki az amerikai Országos Hírszerzési Igazgatóság a SARS-CoV-2 eredetéről.","shortLead":"Állásfoglalást adott ki az amerikai Országos Hírszerzési Igazgatóság a SARS-CoV-2 eredetéről.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_amerikai_hirszerzes_zoonozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a25af-36f4-42cd-8a5a-de01b0c65233","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_amerikai_hirszerzes_zoonozis","timestamp":"2020. május. 01. 06:47","title":"Amerikai hírszerzés: a koronavírust nem ember állította elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361dd013-8b51-4868-a775-b2dba0061a20","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"202000501_Marabu_Feknyuz_Orban_pontosit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=361dd013-8b51-4868-a775-b2dba0061a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2009b001-a4dd-4055-aad6-52a30f97ba40","keywords":null,"link":"/itthon/202000501_Marabu_Feknyuz_Orban_pontosit","timestamp":"2020. május. 01. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Orbán pontosít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","shortLead":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","id":"20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d535f544-0193-4262-8776-3e72bfd33406","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","timestamp":"2020. május. 01. 10:18","title":"Bajban van a Ryanair, 3 ezer embert küldhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92df605d-ea05-484a-a77e-f987d565a9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban ugyan most is engedélyezettek a politikai demonstrációk, de azokon egyszerre legfeljebb 20 ember vehet részt. ","shortLead":"Németországban ugyan most is engedélyezettek a politikai demonstrációk, de azokon egyszerre legfeljebb 20 ember vehet...","id":"20200501_berlin_parizs_majalis_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92df605d-ea05-484a-a77e-f987d565a9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3714a1f-2e1b-4d78-993e-4a3a1ccf1816","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_berlin_parizs_majalis_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 19:13","title":"Apró demonstrációk lepték el Berlint, virtuálisan tüntetnek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PCR-gép beszerzése óta elszabadult a koronavírus, de azt annak ellenére sem használják, hogy az önkormányzat szerint tesztekre is maradt pénz, egy labor pedig ingyen vállalta a működtetést.","shortLead":"A PCR-gép beszerzése óta elszabadult a koronavírus, de azt annak ellenére sem használják, hogy az önkormányzat szerint...","id":"20200501_tatabanya_pcr_teszteles_adomany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93ad49a-f6ea-435b-9871-9a12c0f0777b","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_tatabanya_pcr_teszteles_adomany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 18:58","title":"Hiába vett adományokból tesztelő berendezést a tatabányai kórház, azóta sem üzemelték be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","shortLead":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","id":"20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce921f7-10ed-43b7-af09-0cb1bbfff15c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","timestamp":"2020. május. 01. 14:15","title":"Feljelentést tett a XII. kerületi, amiért az MTA telkén kivágták a fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]