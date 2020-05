Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A közhiedelemmel ellentétben nem kell mindig újabbra cserélni az egyes szolgáltatáshoz tartozó jelszavunkat. Azzal érjük el a legtöbbet, ha elég bonyolult és egyedi kódot használunk, az ugyanis hosszú ideig megvédheti online életünket.","shortLead":"A közhiedelemmel ellentétben nem kell mindig újabbra cserélni az egyes szolgáltatáshoz tartozó jelszavunkat. Azzal...","id":"20200507_jelszo_vilagnap_unnepe_password_day_eros_jelszo_valasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e5967-dc2f-4f0a-a965-846cef927bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_jelszo_vilagnap_unnepe_password_day_eros_jelszo_valasztasa","timestamp":"2020. május. 07. 14:03","title":"Ma van a jelszó világnapja – ha ennyire erőset használ, semmin nem kell változtatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította. A kisbabája is jól van.","shortLead":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította...","id":"20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074c6ef1-90a8-4ff7-b0b8-a9eeeb187fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","timestamp":"2020. május. 06. 19:03","title":"Nagyot javult egy koronavírusos kismama állapota, miután vérplazmás kezelést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810f38d1-85c8-407a-85b5-1b38d7a9f897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs nem tartja indokoltnak, hogy Budapesten és Pest megyében feloldják a kijárási korlátozásokat. A kormány ugyanezt gondolja, de van egy nagyon fontos eltérés a korábbi tájékoztatáshoz képest: Gulyás szerint a budapestiek is mehetnek vidékre. ","shortLead":"Az operatív törzs nem tartja indokoltnak, hogy Budapesten és Pest megyében feloldják a kijárási korlátozásokat...","id":"20200507_Gulyas_koronavirus_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=810f38d1-85c8-407a-85b5-1b38d7a9f897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77f784-6686-4c5e-a4b1-bbdef4a51747","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Gulyas_koronavirus_kormanyinfo","timestamp":"2020. május. 07. 11:03","title":"Gulyás: Mehetnek vidékre a budapestiek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A magyar mint olyan – egyszerűen semmilyen. Csak az egyes magyarok valamilyenek - figyelmeztet a HVG publicistája, aki szerint Kövér László minapi kijelentése arról, hogy ki nem része a magyar nemzetnek, tulajdonképpen a nacionalizmus korának jól ismert narratívája.","shortLead":"A magyar mint olyan – egyszerűen semmilyen. Csak az egyes magyarok valamilyenek - figyelmeztet a HVG publicistája, aki...","id":"20200507_Revesz_Sandor_Hany_magyar_fer_el_egy_tu_fokan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83d5533-d543-4054-b8c8-6ee7c6c91924","keywords":null,"link":"/360/20200507_Revesz_Sandor_Hany_magyar_fer_el_egy_tu_fokan","timestamp":"2020. május. 08. 15:30","title":"Révész Sándor: Hány magyar fér el egy tű fokán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee881f25-99a7-474b-b669-cf8af7e87c49","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200506_Marabu_Feknyuz_Belegondolni_is_szornyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee881f25-99a7-474b-b669-cf8af7e87c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492413b-0d10-4dc6-8dcf-69f81213c130","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Marabu_Feknyuz_Belegondolni_is_szornyu","timestamp":"2020. május. 06. 17:46","title":"Marabu Féknyúz: Belegondolni is szörnyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás utáni első magyar kormány külügyminisztere lett a történész, MDF-alapító Jeszenszky Géza. A HVG 1990 májusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás...","id":"20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745bf18e-e96e-4ea5-911a-9d7a03ce1692","keywords":null,"link":"/360/20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 07. 17:20","title":"Rendszerváltók30 - Jeszenszky Géza: Nem nekem való a szónoklás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1752cc-8e79-4ead-aba3-a1197d296aa9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Joe Biden a járvány miatt amúgy is kénytelen volt visszafogni megjelenéseit, de most védekezésre kényszerült. Szexuális zaklatási ügyével kapcsolatban a két nagy párt a politikai céljaihoz igazította érvrendszerét.","shortLead":"Joe Biden a járvány miatt amúgy is kénytelen volt visszafogni megjelenéseit, de most védekezésre kényszerült. Szexuális...","id":"202019__joe_biden__szexualis_zaklatas_vadja__alelnokjelolt_kerestetik__noi_ugyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb1752cc-8e79-4ead-aba3-a1197d296aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ea2f41-70d8-432d-9e8e-4f5beb5d18c2","keywords":null,"link":"/360/202019__joe_biden__szexualis_zaklatas_vadja__alelnokjelolt_kerestetik__noi_ugyek","timestamp":"2020. május. 07. 16:00","title":"Kisiklathatja Biden kampányát egy régi szexuális zaklatás vádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","shortLead":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","id":"20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341c0f40-ffa5-428c-a863-b9443195dd66","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","timestamp":"2020. május. 07. 15:19","title":"Élő online bemutatókat tart a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]