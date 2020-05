Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést, és a válságkezelésre meglehetősen szűkmarkúan költ. A 2024-ig szóló gazdasági tervek között az államadósság csökkentése drasztikus intézkedéseket is hozhat.","shortLead":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést...","id":"202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b80ac-6d70-472c-b55d-3eda5f86986d","keywords":null,"link":"/360/202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. május. 07. 12:30","title":"Brutális költségvetési politikát vetít előre a pénzügyminisztérium konvergenciaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket magukra hagyják, és ezzel is kevesebb lett az éhes száj. Az ókortól a jelenkorig számos hagyományról maradtak fenn emlékek, ahogy még Erdélyből is származik legenda az öregek halálba kényszerítéséről. ","shortLead":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket...","id":"202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63189cce-72bf-4543-a301-6318d2ed60f7","keywords":null,"link":"/360/202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","timestamp":"2020. május. 09. 11:00","title":"Régóta foglalkoztatja az emberiséget, hogy feláldozhatók-e az öregek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63481f47-f4bd-44e8-a46f-70d0b2beffcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jerusalem Post szerint eddig 12 dolgozó érkezett az országba a korlátozások ellenére.\r

","shortLead":"A Jerusalem Post szerint eddig 12 dolgozó érkezett az országba a korlátozások ellenére.\r

","id":"20200508_A_koser_vagohidak_munkasai_szabadon_utazhatnak_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63481f47-f4bd-44e8-a46f-70d0b2beffcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0da2d36-256f-4d37-b962-d8f018803474","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_A_koser_vagohidak_munkasai_szabadon_utazhatnak_Magyarorszagra","timestamp":"2020. május. 08. 16:22","title":"A kóser vágóhidak munkásai szabadon utazhatnak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749a87c5-2e18-4097-a5c2-786f2743864c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelentős eredményromlást a járvány gazdasági hatásával és a kockázati költségek emelkedésével magyarázzák.","shortLead":"A jelentős eredményromlást a járvány gazdasági hatásával és a kockázati költségek emelkedésével magyarázzák.","id":"20200508_otp_csoport_veszteseg_eredmenyromlas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=749a87c5-2e18-4097-a5c2-786f2743864c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e9314c-d028-4507-b76a-490eefd51b1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_otp_csoport_veszteseg_eredmenyromlas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 06:04","title":"Négymilliárdos vesztesége lett az OTP-csoportnak az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08efde61-ad3e-4543-be26-4c3df1b07ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este.\r

\r

","shortLead":"Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este.\r

\r

","id":"20200508_Leszallas_kozben_elutott_egy_embert_egy_Boeing_737es_Austinban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08efde61-ad3e-4543-be26-4c3df1b07ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898b830-8a75-45f9-83b1-afed128683e9","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Leszallas_kozben_elutott_egy_embert_egy_Boeing_737es_Austinban","timestamp":"2020. május. 08. 11:10","title":"Leszállás közben elütött egy embert egy Boeing 737-es Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Levelet írt a munkáltató a Dunaferr-dolgozóknak, eszerint ha nem változik a helyzet, csökkenteniük kell egyes munkavállalók munkaidejét. A cégvezető azt is írja, az áprilisi fizetések időben megérkeznek majd.","shortLead":"Levelet írt a munkáltató a Dunaferr-dolgozóknak, eszerint ha nem változik a helyzet, csökkenteniük kell egyes...","id":"20200507_dunaferr_munkaltatoi_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88eec4dd-2a88-45f6-9acf-e5f9e4960264","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_dunaferr_munkaltatoi_level","timestamp":"2020. május. 07. 19:46","title":"A túlélésért küzd a Dunaferr, ezer embernek csökkenthetik a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","shortLead":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","id":"20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfd2bed-e658-4d88-bc64-69d232c9a1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","timestamp":"2020. május. 07. 20:55","title":"Tűz ütött ki egy dorogi hulladék-feldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élet fintora, hogy most már néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek az elődeik bakijai miatt.","shortLead":"Az élet fintora, hogy most már néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek...","id":"20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9b5443-5234-464d-a64d-0a5c8ae1b369","keywords":null,"link":"/kkv/20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","timestamp":"2020. május. 09. 08:15","title":"Hullanak a csontvázak a szekrényből Simonka György körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]