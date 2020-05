Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint egy hónapon keresztül állt az országban minden a vizsgáztatás a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"Több mint egy hónapon keresztül állt az országban minden a vizsgáztatás a koronavírus-járvány miatt. ","id":"20200511_Kinyitottak_a_kozlekedesi_vizsgakozpontok_tobb_mint_3000_vizsgazo_lesz_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6cbf06-b676-4fe1-aae8-7d10881e22ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Kinyitottak_a_kozlekedesi_vizsgakozpontok_tobb_mint_3000_vizsgazo_lesz_a_heten","timestamp":"2020. május. 11. 16:31","title":"Újra lehet jogosítványt szerezni – több mint 3000 vizsgázó lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat sem kell lemondani. Az amerikai demokrata politikus kapott is az alkalmon.","shortLead":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat...","id":"20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db99a79-0d18-4bb1-8d9c-9404ea155d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","timestamp":"2020. május. 11. 10:33","title":"Nagyot ment Alexandria Ocasio-Cortez: a legjobb karanténjátékban látogatta meg szimpatizánsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5203861-f5af-4848-8ab6-685bb802c67b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","timestamp":"2020. május. 10. 18:25","title":"Felfüggesztette az agrárminiszter profilját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi mentőállomáshoz, az út közbeni kedélyes beszélgetésből derült ki mindez. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi...","id":"20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58fd90f-aecd-4538-9b75-60dbbedf5b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","timestamp":"2020. május. 10. 14:02","title":"Orbán a járási bajnokságig jutott az elsősegélynyújtó versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd forintos, ám jelenleg kevéssé fontosnak tűnő döntések a válsághelyzet idején is.","shortLead":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd...","id":"202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b31a5-37b2-4a4c-bba0-a51bb09d7a58","keywords":null,"link":"/360/202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","timestamp":"2020. május. 11. 07:00","title":"Megint került néhány milliárd, amit be lehet önteni az egészségügy feneketlen kútjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","shortLead":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","id":"20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92556433-4497-4149-a49c-5d9cf3c14f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","timestamp":"2020. május. 11. 23:02","title":"Hivatalos, Budapestre szállítják az új, súlyos koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"57-120 ezer forintot kapnak azok, akik DK-s vezetésű kerületben élnek, és elvesztették az állásukat.","shortLead":"57-120 ezer forintot kapnak azok, akik DK-s vezetésű kerületben élnek, és elvesztették az állásukat.","id":"20200510_dk_munkanelkuli_tamogatas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc39bf8-e8bb-476b-901e-2516047a1241","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_dk_munkanelkuli_tamogatas_jarvany","timestamp":"2020. május. 10. 14:39","title":"Rendkívüli támogatást adnak a munkájukat elveszítő embereknek a DK-s vezetésű kerületekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Összeegyeztethető-e a washingtoni szenátus, pláne a Fehér Ház perspektívája a chicagói gyerekszoba valóságával? Segít-e az összehangolásban a párterápia? Feláldozhatók- e egy ambiciózus nő családi és karrier álmai a még ambiciózusabb férj történelmi léptékű sikerei oltárán? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b5435f-d87b-4600-ae53-dd79500b874b","keywords":null,"link":"/360/20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","timestamp":"2020. május. 10. 17:20","title":"Michelle Obama: Így lettem, 3. rész - Nem igazán hittem el, hogy nyerhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]