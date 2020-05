Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2010. május 14-én ült össze először a kétharmados Fidesz-többségű parlament, épp akkor, amikor a gazdaságunk visszaállt a növekvő pályára. Az azóta eltelt tíz évben volt európai szintű válság, elrontott magyar válságkezelés, gyors növekedés, és most már arról is látunk számokat, hogyan ütötte meg a koronavírus-járvány a magyar gazdaságot. 2020. május. 21. 06:30 Így kormányozta a Fidesz 10 év alatt az országot válságtól válságig Messzire ugyanakkor nem juthat. 2020. május. 21. 19:53 A járvány miatt kiengedték a börtönből Trump egykori ügyvédjét Michael Cohenre hároméves büntetést szabtak ki, de a tüdőproblémás férfit a járvány miatt előbb kiengedték. Többen azt hitték, hogy üstököst látnak. 2020. május. 22. 17:03 Videóra vették, ahogy az űrszemét lángolva visszahullik a Földre Feltehetőleg egy orosz rakéta visszahulló maradványa kapott lángra Ausztrália fölött. A kormány azt ígéri, fognak ráépülni szakképzések, de egyelőre nem tudni, milyenek és milyen keretek közt. Mindenesetre elkezdeni, kipróbálni nem árthat. 2020. május. 21. 12:30 A kormány előállt egy félkész dologgal, de ingyen van, tessék regisztrálni! Hasznos dolog az ingyenes állami informatikai alapoktatás, de programozó ettől senkiből sem lesz, a karrierváltáshoz kevés. Maradhat-e bennünk méltóság, erkölcsösség, ha szembe találjuk magunkat azzal, akit gyűlölünk? Kitölt vagy kiüresít a hatalom? A Stuart Mária online premierje alkalmából a rendezővel, Gáspár Ildikóval beszélgettünk. 2020. május. 22. 19:00 Stuart Mária hosszú évek óta Erzsébet királynő foglya Angliában: sem kivégezni, sem szabadon engedni nem jó ötlet, pedig a jelenléte mindig vérző, soha be nem gyógyuló seb. Éljen a királynő! De melyik? – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n Az operatív törzs pénteki tájékoztatója. 2020. május. 22. 11:27 Operatív törzs: megkezdte a munkáját a nemzeti oltóanyaggyár Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. 2020. május. 22. 21:15 A koronavírus-járvány miatt nem oltottak be 80 millió gyereket A szokásos védőoldási kampányokat 68 országban késleltetik a koronavírus-járvány miatt.