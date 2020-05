Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az északolasz változat.","shortLead":"Ez az északolasz változat.","id":"20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26f8b2-a8d2-4415-aa8d-00ead76c704c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 22. 13:00","title":"A kínainál fertőzőbb koronavírus terjed Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eac3e4d-e10c-4ec2-bf82-cca2c44799b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hátukra erősített karton talán segíthet nekik abban, hogy ne menjenek egymáshoz túl közel. ","shortLead":"A hátukra erősített karton talán segíthet nekik abban, hogy ne menjenek egymáshoz túl közel. ","id":"20200521_Pillangoszarny_kinai_iskolasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eac3e4d-e10c-4ec2-bf82-cca2c44799b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e96f2c-4db4-447b-84f9-667d6a48ce8f","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Pillangoszarny_kinai_iskolasok","timestamp":"2020. május. 21. 13:15","title":"Pillangószárnyakkal segítik a távolságtartást a kínai iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza a védekezést.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza...","id":"20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d7644-423f-4e5c-97e4-90bf2eada6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","timestamp":"2020. május. 22. 16:30","title":"Dudálgatás, hátbatámadás, Brüsszel – reagált a Fidesz a kórházban elhunyt 33 éves nő ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka a Parlamentben.","shortLead":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka...","id":"20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dbd6ee-c592-4b94-8600-d3c37a2f7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","timestamp":"2020. május. 22. 07:57","title":"Kósa Lajos szerint nem is Simonka kedvéért módosítottak törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4affeeb-a193-4cb8-a014-ca6f9687c610","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple, Qualcomm, Cisco – csak pár név, amely felkerülhet a Kína által megbízhatatlannak ítélt vállalatok nevét tartalmazó listára. Nem véletlen az időzítés, mint ahogy az sem, hogy olyan cégekről van szó, amelyek több szálon is kötődnek az ázsiai nagyhatalomhoz.","shortLead":"Apple, Qualcomm, Cisco – csak pár név, amely felkerülhet a Kína által megbízhatatlannak ítélt vállalatok nevét...","id":"20200523_kinai_megbizhatatlansagi_lista_apple_cisco_qualcomm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4affeeb-a193-4cb8-a014-ca6f9687c610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad967f0-3d5a-4d22-bcab-96ad2bb3be95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_kinai_megbizhatatlansagi_lista_apple_cisco_qualcomm","timestamp":"2020. május. 23. 11:03","title":"Kína fenyeget: blokkolja az Apple-t, a Qualcommot, a Boeinget, a Ciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca8052c-0208-42eb-a575-c89d98741e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyítést vezetett be a jogosítványoknál a Magyar Közlönyben közzétett jogszabály.","shortLead":"Könnyítést vezetett be a jogosítványoknál a Magyar Közlönyben közzétett jogszabály.","id":"20200523_Most_elsosegelyvizsga_nelkul_is_kiadjak_a_friss_jogositvanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca8052c-0208-42eb-a575-c89d98741e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38b9289-ca1a-4e3f-92cd-5061431def12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200523_Most_elsosegelyvizsga_nelkul_is_kiadjak_a_friss_jogositvanyokat","timestamp":"2020. május. 23. 08:21","title":"Most elsősegélyvizsga nélkül is kiadják a jogosítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb terméskiesés a kajszi, az őszibarack és a cseresznye esetében várható.","shortLead":"A legnagyobb terméskiesés a kajszi, az őszibarack és a cseresznye esetében várható.","id":"20200521_Minden_idok_egyik_leggyengebb_gyumolcstermese_varhato_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29a07a-f847-4032-960a-136e964aa9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_Minden_idok_egyik_leggyengebb_gyumolcstermese_varhato_iden","timestamp":"2020. május. 21. 16:54","title":"Minden idők egyik leggyengébb gyümölcstermése várható idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalatok létszámigényének felmérése már folyamatban van, eddig több mint hatvan cég adatai állnak rendelkezésre.","shortLead":"A vállalatok létszámigényének felmérése már folyamatban van, eddig több mint hatvan cég adatai állnak rendelkezésre.","id":"20200522_adatbazis_munkanelkuli_allami_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d73a19-cdf7-4eed-bc76-03f66dbee270","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_adatbazis_munkanelkuli_allami_ceg","timestamp":"2020. május. 22. 07:09","title":"Adatbázis segítségével csábítanák a munkanélkülieket az állami cégekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]