[{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","shortLead":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","id":"20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc59490-6a8f-4135-b65b-439cad767960","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","timestamp":"2020. május. 30. 18:44","title":"Bundesliga: megint kikaptak Szalaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1482c3-182a-4dd1-99da-b8415b907a70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2021-es költségvetés tervezete; az EU több száz milliárd euróval kezelné a válságot; a Budapest Bank is beszáll az alakuló szuperbankba. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elkészült a 2021-es költségvetés tervezete; az EU több száz milliárd euróval kezelné a válságot; a Budapest Bank is...","id":"20200531_Es_akkor_koltsegvetes_Budapest_Belgrad_gdp_koronavirus_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1482c3-182a-4dd1-99da-b8415b907a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3255321-af6b-47b1-87d3-1c4f0a9962c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Es_akkor_koltsegvetes_Budapest_Belgrad_gdp_koronavirus_eu","timestamp":"2020. május. 31. 07:00","title":"És akkor eltűnt a költségvetésből a Budapest-Belgrád vasút ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437e3232-18cb-4b43-9741-2ccd0d0862b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megengedettnél jóval többen vehettek részt az összejövetelen. A spanyol hatóságok vizsgálják az esetet.","shortLead":"A megengedettnél jóval többen vehettek részt az összejövetelen. ","shortLead":"Az RTL Klub információi szerint a 18 éves fiú rendészeti iskolában tanult. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is. ","shortLead":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot...","id":"20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f493de1-d3b2-4ad9-ae6f-9048b7e76305","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","timestamp":"2020. június. 01. 15:49","title":"Újabb halott az amerikai zavargásokban, őrizetbe vették a New York-i polgármester lányát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]