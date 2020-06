Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső is társult. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső...","id":"20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","timestamp":"2020. június. 14. 13:32","title":"Így csapott le a jégeső az országra" Húszan vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200614_Ot_ujabb_koronavirusfertozott_harom_halott","timestamp":"2020. június. 14. 09:04","title":"Öt újabb koronavírus-fertőzött, három halott" Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnapra. Zivatar és felhőszakadás...","id":"20200613_Kidolt_fak_leszakadt_faagak_HajduBiharban_Vasarnap_sem_lesz_jobb","timestamp":"2020. június. 13. 20:05","title":"Kidőlt fák, leszakadt faágak Hajdú-Biharban – vasárnap sem lesz jobb" ","shortLead":"Nagyon megy, korrekt a fogyasztása és méretes a csomagtartója ennek az új bajor családi autónak. ","id":"20200615_408_loeros_dizel_sportkombikent_is_elerheto_a_legfrissebb_5os_bmw_alpina_d5_s","timestamp":"2020. június. 15. 07:59","title":"408 lóerős dízel sportkombiként is elérhető a legfrissebb 5-ös BMW" Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet.

","id":"20200614_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. június. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya mindent tud az uborkadiplomáciáról"