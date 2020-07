Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a hónapban mutatkozik be a két és fél évtizede leállított modell.","shortLead":"Ebben a hónapban mutatkozik be a két és fél évtizede leállított modell.","id":"20200702_Hangulatos_izelitot_adott_a_Ford_a_visszatero_Broncohoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6431115-30b5-4813-acdc-1a25935cfa50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Hangulatos_izelitot_adott_a_Ford_a_visszatero_Broncohoz","timestamp":"2020. július. 03. 04:23","title":"Hangulatos ízelítőt adott a Ford a visszatérő Broncóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE a jövőben alapítványi fenntartásba kerül. Miközben az Országgyűlés szavazott, a hallgatók tiltakozásképp a Parlament előtt táncoltak és énekeltek. ","shortLead":"Az SZFE a jövőben alapítványi fenntartásba kerül. Miközben az Országgyűlés szavazott, a hallgatók tiltakozásképp...","id":"20200703_A_parlament_elfogadta_a_Szinmuveszeti_modellvaltasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb74167-9019-4e3b-99b3-757197451f82","keywords":null,"link":"/elet/20200703_A_parlament_elfogadta_a_Szinmuveszeti_modellvaltasat","timestamp":"2020. július. 03. 11:53","title":"A parlament elfogadta a Színművészeti modellváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40708dab-9d67-4cce-9984-7ba96ab9cdf8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár Németországban is kötelező a maszkviselet a tömegközlekedési eszközökön, terjed az a módi, hogy az utasok csalnak, és az orrukat szabadon hagyják. A berlini közlekedési cégnek elege lett az új módiból, és a jó öreg izzadtságszagot veti be szövetségesként.","shortLead":"Bár Németországban is kötelező a maszkviselet a tömegközlekedési eszközökön, terjed az a módi, hogy az utasok csalnak...","id":"20200704_Ne_dezodoralj__igy_harcolnak_a_koronavirus_ellen_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40708dab-9d67-4cce-9984-7ba96ab9cdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb15406d-82cf-4303-a09f-188e293f34ac","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Ne_dezodoralj__igy_harcolnak_a_koronavirus_ellen_Berlinben","timestamp":"2020. július. 04. 15:27","title":"Ne dezodorálj! – így harcolnak a koronavírus ellen Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál feltételül szabják a tagországok számára a jogállamiság betartását is. Persze csak akkor, ha az Európai Unió soros elnökségét betöltő német kancellár is úgy akarja - írja a Financial Times.","shortLead":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál...","id":"20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bec5c2-25b4-4bd8-8864-6a72460741a8","keywords":null,"link":"/360/20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","timestamp":"2020. július. 04. 09:00","title":"Merkelen is múlhat, hogy már a következő EU-csúcson megbüntetik-e Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5205f734-0b85-4af3-bf77-782f568b4762","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megölte a kolumbiai hadsereg a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) nevű gerillaszervezet egyik befolyásos vezetőjét - jelentette be szombaton Iván Duque kolumbiai elnök.","shortLead":"Megölte a kolumbiai hadsereg a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) nevű gerillaszervezet egyik befolyásos vezetőjét...","id":"20200704_Megolt_egy_befolyasos_lazadovezert_a_kolumbiai_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5205f734-0b85-4af3-bf77-782f568b4762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f3216-ddba-41b2-99f9-18a1b1d3cfe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Megolt_egy_befolyasos_lazadovezert_a_kolumbiai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 04. 20:25","title":"Megölt egy befolyásos lázadóvezért a kolumbiai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint szegényebbek, mint a nyugatiak, a kormányfő szerint most mégis azt várja el az EU, hogy mi segítsük meg a bajba jutott déli államokat. Szólt a nyaralásokról is. Szerinte a magyar ember olyan, ha egy évben legalább egyszer nem látja a tengert, börtönben érzi magát. De a kormány ne nyaralgasson – üzente meg minisztereinek.","shortLead":"Mármint szegényebbek, mint a nyugatiak, a kormányfő szerint most mégis azt várja el az EU, hogy mi segítsük meg a bajba...","id":"20200703_Orban_Egy_baj_van_szegenyebbek_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ffea2c-c71e-471a-ad10-5432f812a434","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Orban_Egy_baj_van_szegenyebbek_vagyunk","timestamp":"2020. július. 03. 07:54","title":"Orbán: Egy baj van, szegényebbek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","shortLead":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","id":"20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f63dbbc-17bd-466d-a77a-8c755fff1ffb","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","timestamp":"2020. július. 04. 12:23","title":"900 új koronavírusost találtak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar–ugandai együttműködés keretében korábban 100 ezer ember számára biztosították az ivóvízellátást.","shortLead":"A magyar–ugandai együttműködés keretében korábban 100 ezer ember számára biztosították az ivóvízellátást.","id":"20200703_szijjarto_peter_uganda_kibervedelem_elemzokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d1958-6eed-497a-b9f5-61c4b725249b","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_szijjarto_peter_uganda_kibervedelem_elemzokozpont","timestamp":"2020. július. 03. 10:22","title":"Szijjártó: Magyarország kibervédelmi elemzőközpontot alakított ki Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]