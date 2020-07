Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat.","shortLead":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél...","id":"20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5717b11-7439-4f73-8fc7-fb524f44f9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2020. július. 23. 13:05","title":"Felhőszakadás miatt több megyében másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vágányon már megindult a közlekedés.","shortLead":"Egy vágányon már megindult a közlekedés.","id":"20200721_Gyor_Hegyeshalom_vonat_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6583245c-2289-4f00-aa27-fcce06c753a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_Gyor_Hegyeshalom_vonat_vihar","timestamp":"2020. július. 21. 19:34","title":"Fák dőltek a sínekre a Győr-Hegyeshalom vonalon, nem jártak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dedd11a-1e66-4e0c-9ed1-7dc8471e6d61","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Rémisztő, hogy az autonómiát feltétlenül megkívánó művészet után az oktatásra is megint rátelepszik a politika - nyilatkozta a HVG-nek a 81 éves Kossuth-díjas festőművész. Elmondta azt is, miért hagyta ott annak idején az Iparművészeti Főiskolát, és miért lépett ki a Magyar Művészeti Akadémiából. Portréinterjú Bak Imrével.","shortLead":"Rémisztő, hogy az autonómiát feltétlenül megkívánó művészet után az oktatásra is megint rátelepszik a politika...","id":"202029_bak_imre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dedd11a-1e66-4e0c-9ed1-7dc8471e6d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df657ba9-cd10-4e35-9616-3060cf1676f4","keywords":null,"link":"/360/202029_bak_imre","timestamp":"2020. július. 21. 16:30","title":"Bak Imre: \"Sajnos van olyan helyzet, amikor csak a menekülés marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen másik plázában sem működik ilyen rendszer.","shortLead":"Egyetlen másik plázában sem működik ilyen rendszer.","id":"20200722_parkolas_parkl_duna_plaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700995ca-6e93-41b9-ac37-f93f9f3b7f54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_parkolas_parkl_duna_plaza","timestamp":"2020. július. 22. 13:58","title":"Jövőszerű parkolási megoldást léptettek életbe egy budapesti plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa5f555-dd5b-4beb-836c-bec61ff3a87b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Visszavonulót fújt az építtető Avalon Center Kft. a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ügyében: 5 ezer négyzetméterrel kisebb lesz a hotel, és ígérik: egyetlen fát sem vágnak ki, megegyeznek a civilekkel, mélygarázs viszont lesz.","shortLead":"Visszavonulót fújt az építtető Avalon Center Kft. a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ügyében: 5 ezer...","id":"20200721_Mindenkepp_lesz_szalloda_Tatan_csak_kisebb_mint_terveztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa5f555-dd5b-4beb-836c-bec61ff3a87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6de655-8056-4dc4-8325-b72855ea6a46","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200721_Mindenkepp_lesz_szalloda_Tatan_csak_kisebb_mint_terveztek","timestamp":"2020. július. 21. 17:20","title":"Mindenképp lesz szálloda Tatán, csak kisebb, mint tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter érkezett meg a németországi gyárakból.","shortLead":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter...","id":"20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582c4305-de17-44de-ae5f-4f6a2eae3d19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","timestamp":"2020. július. 22. 09:52","title":"Megérkeztek a Leopard tankok Tatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár látványos animációt is megjeleníthet a számlapján.","shortLead":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár...","id":"20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865d5ed5-9f00-4588-926e-a45ff8e668aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","timestamp":"2020. július. 21. 16:03","title":"Spéci kis időjárás-jelentés jöhet a Samsung új órájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645d6a33-df77-4b6f-9821-14d6be5c6ff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik legritkább zsiráfalfaj a recés zsiráf, ám az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében 153-ra nőtt a kontinensen az egyedszámuk.","shortLead":"Az egyik legritkább zsiráfalfaj a recés zsiráf, ám az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében 153-ra nőtt...","id":"20200721_Reces_zsiraf_szuletett_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=645d6a33-df77-4b6f-9821-14d6be5c6ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9744d21c-b591-456b-8343-f761e51a744f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Reces_zsiraf_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2020. július. 21. 18:32","title":"Recés zsiráf született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]