Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efccc73b-4f02-4a58-a46c-fdb56dec0a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre már kivonultak a tűzoltók.","shortLead":"A helyszínre már kivonultak a tűzoltók.","id":"20200919_szabadsag_hid_tuzolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efccc73b-4f02-4a58-a46c-fdb56dec0a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d02082-1391-4c4f-aa94-f62fa280a6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_szabadsag_hid_tuzolto","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:08","title":"Felmászott egy ember a Szabadság hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló Szputnyik V vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakaszára - jelentette be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere vasárnap a Rosszija 1 televízióban, miközben az új koronavírus-fertőzések száma tovább növekedett Oroszországban.","shortLead":"A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló...","id":"20200920_Az_oroszoknal_allitolag_tomegek_jelentkeznek_hogy_teszteltessek_magukat_a_helyi_vakcinaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2244bf-ceb2-48e3-be4e-da3a01c3d190","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Az_oroszoknal_allitolag_tomegek_jelentkeznek_hogy_teszteltessek_magukat_a_helyi_vakcinaval","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:28","title":"Az oroszoknál állítólag tömegek jelentkeznek, hogy teszteltessék magukat a helyi vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b26418-d8ae-4321-ba92-91317a6f3daf","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az első világháború után 81 ezer magyar gyereket tápláltak fel semleges országokban. A Vöröskereszt figyelmét Jan Clinge Fledderus holland főkonzul hívta fel a nyomorúságos itteni helyzetre.","shortLead":"Az első világháború után 81 ezer magyar gyereket tápláltak fel semleges országokban. A Vöröskereszt figyelmét Jan...","id":"202038__gyerekvonatok__kozeposztalybeli_handle__felerosito_kura__hurra_nyaraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b26418-d8ae-4321-ba92-91317a6f3daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c945ca0a-de1a-4c85-b286-7b5fee868b64","keywords":null,"link":"/360/202038__gyerekvonatok__kozeposztalybeli_handle__felerosito_kura__hurra_nyaraltak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:00","title":"Amikor magyar gyerekek éheztek, külföldről jött a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802f0a24-a99b-4bcb-92ec-b3f72472f6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi virológus szerint a koronavírus-járványt normál intézkedésekkel nem lehet megállítani.","shortLead":"A pécsi virológus szerint a koronavírus-járványt normál intézkedésekkel nem lehet megállítani.","id":"20200919_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=802f0a24-a99b-4bcb-92ec-b3f72472f6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f2008-bf09-4298-8155-62f58bff7192","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:49","title":"Jakab: 2021 első felében indulhat a vakcinák tömeggyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","shortLead":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","id":"20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5dd2c-d102-42ce-9d10-67d304533957","keywords":null,"link":"/sport/20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:27","title":"Európai Szuperkupa: 2100 Bayern-szurkoló utazna Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napig lesznek iratkaranténban a dokumentumok.","shortLead":"Két napig lesznek iratkaranténban a dokumentumok.","id":"20200921_karanten_ugyeszsegek_irat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b188403b-d668-4365-b5cf-8c44746714b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_karanten_ugyeszsegek_irat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:52","title":"Karanténba kerülnek az ügyészségeken az iratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdec401-7010-492b-b904-489fa390685d","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Az olimpiák története egészen régre nyúlik vissza, és az ókori görögök óta tucatnyi új sportág lett olimpiai szám, ugyanúgy ahogy rengeteg került a feledés homályába. Tudta, hogy valaha olimpiai szám volt a kötélhúzás? Vagy a lovaspóló? És a görhoki? Miközben a tradicionális sportágak egyre jobban tűnnek el, számos új és menő sport került az olimpia érdeklődésének homlokterébe. A következő ötkarikás játékokon már hivatalos szám lesz többek között a baseball, a szörf, a karate és a gördeszkázás is, de komoly esélye lehet a magyar szabadalomnak, a teqballnak is arra, hogy egyszer bekerüljön.","shortLead":"Az olimpiák története egészen régre nyúlik vissza, és az ókori görögök óta tucatnyi új sportág lett olimpiai szám...","id":"20200814_Teqball_karate_vagy_gordeszkazas__Vajon_mi_lesz_a_kovetkezo_olimpiai_sportag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdec401-7010-492b-b904-489fa390685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce81a3d7-ada2-4447-a669-53ec848889f2","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200814_Teqball_karate_vagy_gordeszkazas__Vajon_mi_lesz_a_kovetkezo_olimpiai_sportag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:30","title":"Gördeszkázás mint olimpiai sportág? - Mire számíthatunk még 2021-ben Tokióban? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vagyoni egyenlőtlenségek ellen is tiltakozó új lemezéről faggatta az Index a zenészt,akinél rákérdeztek a milliárdos állami támogatásokra is.","shortLead":"A vagyoni egyenlőtlenségek ellen is tiltakozó új lemezéről faggatta az Index a zenészt,akinél rákérdeztek a milliárdos...","id":"20200920_leslie_mandoki_milliardos_tamogatasok_penz_zenesz_uj_lemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7424aec6-127f-4e12-b738-1edebbb68fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_leslie_mandoki_milliardos_tamogatasok_penz_zenesz_uj_lemez","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:56","title":"Nem érdekel a pénz - mondta Leslie Mandoki a neki jutott állami milliárdokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]