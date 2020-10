Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Nincs belgyógyász Letenyén, az orvosokat Zalaegerszegre irányították" - Akinek problémája van, Nagykanizsán kap ellátást. 2020. október. 10. 08:34

"Jogerős: az Origo hazudott Gréczy Zsoltról" - Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s politikus zaklatna valakit. 2020. október. 10. 18:41

"Már több mint ötszáz pszichológus áll ki a Meseország mindenkié című könyv mellett" - Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozásához járulnak hozzá. 2020. október. 10. 18:47

"Videójáték pró és kontra" - Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát, miközben a felhasználók köre – mind társadalmi osztály, életkor és nem tekintetében – egyre színesebbé vált. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. Az első részben a videójáték történetével ismerkedhetünk meg. 2020. október. 11. 20:15

"Értelmetlen lenne a pedagógusok koronavírus-tesztje az Emmi szerint" - A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi állapotot mutat. Ez viszont minden más orvosi vizsgálatra is igaz az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint. 2020. október. 10. 19:15

"13 százalékos fizetésemelést szeretnének a tiszavasvári gyógyszergyárban" - A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek. 2020. október. 10. 11:22

"Tehervonat sodort el egy rendőrt, aki illegális határátlépőket üldözött" - Nagyn súlyosan megsérült a rendőr, de az életveszélyen már túl van. 2020. október. 10. 17:04

"Jó áron venne használtan Guccit? Ne reménykedjen, úgy még drágább is lehet" - Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is kecsegtet a másodlagos luxuspiac. 2020. október. 10. 10:15 ","shortLead":"Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi...","id":"20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cb3b77-d748-4634-afeb-45f510286547","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","timestamp":"2020. október. 10. 18:47","title":"Már több mint ötszáz pszichológus áll ki a Meseország mindenkié című könyv mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aa67ca-3e8d-4f1e-aa77-8db3b3e1a4d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát, miközben a felhasználók köre – mind társadalmi osztály, életkor és nem tekintetében – egyre színesebbé vált. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. Az első részben a videójáték történetével ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201011_Videojatek_pro_es_kontra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56aa67ca-3e8d-4f1e-aa77-8db3b3e1a4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb75e0a-6639-4f4f-b910-e9ab5b32c002","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201011_Videojatek_pro_es_kontra","timestamp":"2020. október. 11. 20:15","title":"Videójáték pró és kontra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi állapotot mutat. Ez viszont minden más orvosi vizsgálatra is igaz az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint.","shortLead":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi...","id":"20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24897cf3-e823-46dd-9d63-73e7d208334d","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 10. 19:15","title":"Értelmetlen lenne a pedagógusok koronavírus-tesztje az Emmi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","shortLead":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","id":"20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5988f-99ee-4617-a4eb-0b5e3cc174f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","timestamp":"2020. október. 10. 11:22","title":"13 százalékos fizetésemelést szeretnének a tiszavasvári gyógyszergyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyn súlyosan megsérült a rendőr, de az életveszélyen már túl van. ","shortLead":"Nagyn súlyosan megsérült a rendőr, de az életveszélyen már túl van. ","id":"20201010_tehervonat_utott_el_egy_rendort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bfefd5-9ea0-4506-bd45-0279d2a2cd54","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_tehervonat_utott_el_egy_rendort","timestamp":"2020. október. 10. 17:04","title":"Tehervonat sodort el egy rendőrt, aki illegális határátlépőket üldözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is kecsegtet a másodlagos luxuspiac.","shortLead":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is...","id":"20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c60a5f-fa87-4a48-8ba0-82a5c6aaf8a5","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","timestamp":"2020. október. 10. 10:15","title":"Jó áron venne használtan Guccit? Ne reménykedjen, úgy még drágább is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]