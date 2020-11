Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges intelligencia.","shortLead":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges...","id":"20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de946074-c148-46c8-a6ee-1c1312a37949","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","timestamp":"2020. november. 15. 08:03","title":"20-szor gyorsabb lehet a mesterséges intelligencia a Mozart nevű új processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíjat, ezzel címét megvédve hetedszer is világbajnok lett.","shortLead":"Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíjat, ezzel címét megvédve...","id":"20201115_Hamilton_behuzta_a_hetedik_vilagbajnoki_cimet_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a9ec18-c495-47f9-b99a-6fb0246de6b9","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Hamilton_behuzta_a_hetedik_vilagbajnoki_cimet_is","timestamp":"2020. november. 15. 13:15","title":"Hamilton behúzta a hetedik világbajnoki címet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai és a brit YouTube Premium-előfizetők számára érhető el a Google új ajánlata, mellyel nagyjából 29 ezer forintnyi összeget spórolhatnak meg a játékosok.","shortLead":"Az amerikai és a brit YouTube Premium-előfizetők számára érhető el a Google új ajánlata, mellyel nagyjából 29 ezer...","id":"20201114_youtube_premium_stadia_premiere_edition_elofizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b0db4-ea32-45f0-bc76-0bc91765f0b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_youtube_premium_stadia_premiere_edition_elofizetes","timestamp":"2020. november. 14. 10:03","title":"Amerikában már ingyen adja a Google a YouTube-előfizetőknek a Stadia játékszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd398fcb-df0d-4aa1-b611-098e8e0b0b75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adókönnyítéssel a kormány számításai szerint ötmilliárd forintot hagy a vállalkozásoknál.","shortLead":"Az adókönnyítéssel a kormány számításai szerint ötmilliárd forintot hagy a vállalkozásoknál.","id":"20201115_Kiderult_hol_kell_jelezni_ha_valaki_elni_akar_a_kormany_adokedvezmenyevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd398fcb-df0d-4aa1-b611-098e8e0b0b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ded7f9c-ab34-45a1-96b4-6c0ac6110d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Kiderult_hol_kell_jelezni_ha_valaki_elni_akar_a_kormany_adokedvezmenyevel","timestamp":"2020. november. 15. 08:37","title":"Kiderült, hol kell jelezni, ha valaki élni akar a kormány adókedvezményével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria a kijárási korlátozások feloldása után, december 7-től Szlovákiához hasonlóan tömeges tesztelésbe kezd - jelentette be vasárnap Sebastian Kurz kancellár.","shortLead":"Ausztria a kijárási korlátozások feloldása után, december 7-től Szlovákiához hasonlóan tömeges tesztelésbe kezd...","id":"20201115_Ausztria_tomeges_tesztelesbe_kezd_a_kijarasi_tilalom_feloldasa_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5d0cea-95d3-45c6-93af-10c58e6b3d1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ausztria_tomeges_tesztelesbe_kezd_a_kijarasi_tilalom_feloldasa_utan","timestamp":"2020. november. 15. 16:30","title":"Ausztria tömeges tesztelésbe kezd a kijárási tilalom feloldása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f917044-202d-4942-bdf3-aa9f68f21c4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár a Twitteren reagált arra, hogy Vera Jourová a magyar médiaviszonyokról azt mondta, komoly aggályok vetődnek fel a szólásszabadság, valamint a független média munkafeltételeit illetően.","shortLead":"Az államtitkár a Twitteren reagált arra, hogy Vera Jourová a magyar médiaviszonyokról azt mondta, komoly aggályok...","id":"20201113_kovacs_zoltan_jourova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f917044-202d-4942-bdf3-aa9f68f21c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dec4a6f-c1bf-402e-b488-7d8bcc962a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_kovacs_zoltan_jourova","timestamp":"2020. november. 13. 19:40","title":"Kovács Zoltán: Jourová hazudik, mert Soros embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell; alkotmánymódosítással tennék lehetővé, hogy változzon a közpénz fogalma; 4,7 százalékkal esett vissza a GDP. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell...","id":"20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a380f9f1-8033-47b2-9a1b-040b46914ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","timestamp":"2020. november. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány a hagyományos családmodell mögé bújva talicskázná ki a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebc472a-48b4-41b6-add3-d20efc9b9d69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két embert – a gyalogost és a mentő sofőrjét – kórházba szállították.","shortLead":"Két embert – a gyalogost és a mentő sofőrjét – kórházba szállították.","id":"20201114_Audival_utkozott_majd_elutott_egy_gyalogost_egy_mento_a_Becsi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ebc472a-48b4-41b6-add3-d20efc9b9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4338e949-b306-4ec0-9804-a1370cda8d15","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_Audival_utkozott_majd_elutott_egy_gyalogost_egy_mento_a_Becsi_uton","timestamp":"2020. november. 14. 15:05","title":"Audival ütközött, majd elütött egy gyalogost egy mentő a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]