Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35dff6b2-797f-4b7d-b297-0507353c0757","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember sérült meg. ","shortLead":"Két ember sérült meg. ","id":"20201115_Harom_auto_utkozott_lezartak_a_BAH_csomopont_feluljarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35dff6b2-797f-4b7d-b297-0507353c0757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a936ca-2604-421a-8644-ce0f23802c47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Harom_auto_utkozott_lezartak_a_BAH_csomopont_feluljarojat","timestamp":"2020. november. 15. 10:24","title":"Három autó ütközött, lezárták a BAH csomópont felüljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család nem érte el a távol élő rokont, ezért a hatóság segítségét kérték.","shortLead":"A család nem érte el a távol élő rokont, ezért a hatóság segítségét kérték.","id":"20201115_Leejtette_a_telefonjat_a_nagymama_a_rendoroknek_kellett_osszeszerelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f24ec63-6eb8-4f5b-8469-16a09864074b","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Leejtette_a_telefonjat_a_nagymama_a_rendoroknek_kellett_osszeszerelni","timestamp":"2020. november. 15. 16:19","title":"Leejtette a telefonját a nagymama, a rendőröknek kellett összeszerelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898fa074-c440-4576-af70-02deff852ced","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A sikeres válságkezelés egyik legfontosabb kelléke a bizalom. Kormányozni viszont könnyebb, ha sikerül némi zavart fenntartani. Az elmúlt szűk tíz hónapban az utóbbi volt jellemző. ","shortLead":"A sikeres válságkezelés egyik legfontosabb kelléke a bizalom. Kormányozni viszont könnyebb, ha sikerül némi zavart...","id":"202046__bizalomhiany__ellentmondasos_adatok__titkolt_tendenciak__labjegyzetelt_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=898fa074-c440-4576-af70-02deff852ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f93792-d1f1-45f4-991b-1aee7235b049","keywords":null,"link":"/360/202046__bizalomhiany__ellentmondasos_adatok__titkolt_tendenciak__labjegyzetelt_gazdasag","timestamp":"2020. november. 14. 08:15","title":"Lábjegyzetelt gazdaság: szinte lehetetlen tisztán látni az ország teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c4a09d-8582-45e1-b31d-272e98438ff2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 375 lóerős olasz szupersportkocsi 46 éves, mégis alig több mint 20 ezer kilométer van csak benne.","shortLead":"A 375 lóerős olasz szupersportkocsi 46 éves, mégis alig több mint 20 ezer kilométer van csak benne.","id":"20201114_idogep_1974be_szuperritka_periszkopos_lamborghini_countach_periscopio_kinalnak_eladasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80c4a09d-8582-45e1-b31d-272e98438ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8313c02c-ddd8-4fe8-a68a-4e8d4ad77baf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_idogep_1974be_szuperritka_periszkopos_lamborghini_countach_periscopio_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. november. 14. 06:41","title":"Időgép 1974-be: szuperritka periszkópos Lamborghinit kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ddf6d4c-6019-4b90-8ca4-3e042e66ada8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Torták plusz cipők egyenlő boldog nők: faék egyszerűségűnek tűnő ötletből csinált üzletet egy élelmes amerikai.","shortLead":"Torták plusz cipők egyenlő boldog nők: faék egyszerűségűnek tűnő ötletből csinált üzletet egy élelmes amerikai.","id":"202046_enni_valo_topankak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ddf6d4c-6019-4b90-8ca4-3e042e66ada8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0fa020-3614-473b-8f98-3009cce303ac","keywords":null,"link":"/360/202046_enni_valo_topankak","timestamp":"2020. november. 14. 08:30","title":"Az édességet mindenki szereti – na de hordani is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedők is akciókba kezdtek, hogy még több vásárlót vonzzanak, mielőtt le kell húzniuk a rolót.","shortLead":"A kereskedők is akciókba kezdtek, hogy még több vásárlót vonzzanak, mielőtt le kell húzniuk a rolót.","id":"20201114_Megrohantak_a_plazakat_Becsben_mielott_a_bevasarlokozpontok_bezarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6afec1-93d9-4374-ac9d-33db33d85d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Megrohantak_a_plazakat_Becsben_mielott_a_bevasarlokozpontok_bezarnak","timestamp":"2020. november. 14. 14:57","title":"Megrohanták a plázákat Bécsben, mielőtt a bevásárlóközpontok bezárnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De természetesen nem csak ezért intézkedtek, csak szombaton 530 esetben kellett fellépniük. Többnyire mindenki elismeri, ha hibázott, így megússzák figyelmeztetéssel.","shortLead":"De természetesen nem csak ezért intézkedtek, csak szombaton 530 esetben kellett fellépniük. Többnyire mindenki...","id":"20201115_Het_kutyaseltaltatot_is_elkapott_a_rendorseg_aki_megszegte_az_500_meteres_szabalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbdfe75-4e32-484a-b21b-d9a1ffd8de55","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Het_kutyaseltaltatot_is_elkapott_a_rendorseg_aki_megszegte_az_500_meteres_szabalyt","timestamp":"2020. november. 15. 13:36","title":"Hét kutyaséltáltatót is elkapott a rendőrség, aki megszegte az 500 méteres szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az északi csapat egyik játékosának koronavírus-fertőzése miatt elmarad a vasárnapra (mára) kiírt Románia-Norvégia mérkőzés a labdarúgó Nemzetek Ligájában - közölte az európai szövetség.","shortLead":"Az északi csapat egyik játékosának koronavírus-fertőzése miatt elmarad a vasárnapra (mára) kiírt Románia-Norvégia...","id":"20201115_Elmarad_a_RomaniaNorvegia_merkozes_a_Nemzetek_Ligajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8dadd6-0ec9-4210-a058-045378d89eeb","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Elmarad_a_RomaniaNorvegia_merkozes_a_Nemzetek_Ligajaban","timestamp":"2020. november. 15. 09:22","title":"Elmarad a Románia-Norvégia mérkőzés a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]