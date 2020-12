Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","shortLead":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","id":"20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ac6af4-ebb9-4066-98b3-7beb109882b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","timestamp":"2020. december. 19. 12:38","title":"Orbán már nagyon ígéri, hogy hamarosan bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig élvezhetik az új frissítéseket.","shortLead":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig...","id":"20201219_ios14_penetracio_2020_december","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2068173-1285-424a-bfcf-8c211749ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_ios14_penetracio_2020_december","timestamp":"2020. december. 19. 18:03","title":"A régebbi iPhone-nal rendelkezők is úgy frissítenek, mint a kisangyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01030d17-29e0-4b42-84f5-ce401662bf4d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A százhalombattai őskori régészeti park és a hozzátartozó Matrica Múzeum január elsejétől megszűnik múzeumként működni.

Ennek értelmében az itteni kutatási tevékenységnek is búcsút kell inteni. Négy országos szervezet szerint ezt nem szabadna engedni. ","shortLead":"A százhalombattai őskori régészeti park és a hozzátartozó Matrica Múzeum január elsejétől megszűnik múzeumként működni...","id":"20201218_Leminositenek_az_orszag_egyik_fontos_regeszeti_parkjat_es_muzeumat__tiltakozik_a_szakma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01030d17-29e0-4b42-84f5-ce401662bf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b2ae5b-276d-4a49-9ac5-35e57c5e2b76","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Leminositenek_az_orszag_egyik_fontos_regeszeti_parkjat_es_muzeumat__tiltakozik_a_szakma","timestamp":"2020. december. 18. 11:29","title":"Leminősítenék az ország egyik fontos régészeti parkját és múzeumát - tiltakozik a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e4be-5134-499b-bd3c-03a1b636edaf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár nem lépett fel időben, hogy megfékezze a tekintélyelvű magyar és lengyel vezetést - ezt hányja Merkel szemére az amerikai hírportál európai változata, amely külön kiemeli, hogy e hozzáállás folytán a politikus még a múlt héten is kénytelen volt udvarolni Budapestnek és Varsónak a két ország által kilátásba helyezett vétó miatt.","shortLead":"A német kancellár nem lépett fel időben, hogy megfékezze a tekintélyelvű magyar és lengyel vezetést - ezt hányja Merkel...","id":"20201219_Politico_Europa_megosztottsaga_Merkel_politikai_oroksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e4be-5134-499b-bd3c-03a1b636edaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d893b9d-22c1-439b-a2a9-d83e3c74781e","keywords":null,"link":"/360/20201219_Politico_Europa_megosztottsaga_Merkel_politikai_oroksege","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Politico: Merkel nem mentette meg a karácsonyt, Orbán ellopta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","shortLead":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","id":"20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e97f9-8d40-4411-b1a4-e14c90b7c54e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","timestamp":"2020. december. 19. 14:25","title":"Moszkvának nem kell a kétes eredetű ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded73bf5-bb14-4344-800b-203ce3b764b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel az okostelefon kameráját használva, de az eddigiektől eltérően érintésmentesen lehet figyelni az emberi test néhány fontos funkcióját.","shortLead":"A Microsoft kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel az okostelefon kameráját használva, de az eddigiektől...","id":"20201219_microsoft_research_szivritmusfigyeles_okostelefon_kameraval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded73bf5-bb14-4344-800b-203ce3b764b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aecb04-7f7b-47d1-81e7-0bf239289767","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_microsoft_research_szivritmusfigyeles_okostelefon_kameraval","timestamp":"2020. december. 19. 14:03","title":"Érintés nélkül is mérhető a szívritmus a mobilok kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b284507b-c536-4104-8eff-db7a8a8a89fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megígértük, teljesítjük – mondhatná az Amazon, ugyanis beváltotta azt a szeptemberi ígéretét, aminek feltehetően nagyon örülnek majd a Echo Show okoshangszóró tulajdonosai.","shortLead":"Megígértük, teljesítjük – mondhatná az Amazon, ugyanis beváltotta azt a szeptemberi ígéretét, aminek feltehetően nagyon...","id":"20201219_amazon_echo_show_okoshangszoro_netflix_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b284507b-c536-4104-8eff-db7a8a8a89fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359f72d6-f91a-4559-9eb6-2075e80409c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_amazon_echo_show_okoshangszoro_netflix_tamogatas","timestamp":"2020. december. 19. 16:03","title":"Mostantól az Amazon okoshangszóróján is nézhető a Vezércsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","shortLead":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","id":"20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae150dba-fb4e-4ae8-8f5a-d2841e0b3707","keywords":null,"link":"/elet/20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","timestamp":"2020. december. 18. 16:38","title":"Kormányhivatal: jogsértő volt a Meseország betiltása Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]