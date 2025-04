Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban már az Erzsébet hídra sem akarták őket felengedni. A képviselő nem nyugodott bele a tiltásba.","shortLead":"Korábban már az Erzsébet hídra sem akarták őket felengedni. A képviselő nem nyugodott bele a tiltásba.","id":"20250418_hadhazy-akos-tuntetes-rendorseg-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"73100c92-70fb-41b3-b875-bf1da2122f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_hadhazy-akos-tuntetes-rendorseg-tiltas-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 11:10","title":"Letiltotta a rendőrség Hadházyék Ferenciek terére tervezett tüntetését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f999684-51bc-418c-96b9-703aed6a6509","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sokkal nehezebbnek tűnik most, mint tíz éve, hogy az USA és Irán megállapodjon az utóbbi nukleáris programjáról. Ezért egy katonai konfliktus valószínűsége is nagyobb.","shortLead":"Sokkal nehezebbnek tűnik most, mint tíz éve, hogy az USA és Irán megállapodjon az utóbbi nukleáris programjáról. Ezért...","id":"20250418_az-usa-atomrol-targyal-irannal-kozel-akuszobhoz-veszelyes-vizeken-a-bomba-biztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f999684-51bc-418c-96b9-703aed6a6509.jpg","index":0,"item":"7e3b11ce-d65e-4218-a2dd-df6e73b97527","keywords":null,"link":"/360/20250418_az-usa-atomrol-targyal-irannal-kozel-akuszobhoz-veszelyes-vizeken-a-bomba-biztos","timestamp":"2025. április. 18. 15:30","title":"Irán dilemmája: lemond a Bombáról vagy Trump megbombázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A telekszomszédra törtek rá először a TEK-esek, amikor egy törökbálinti férfit megpróbáltak elvinni. Az ártatlan családot, köztük egy hároméves gyereket öt órán át tartották kint az udvarukon, de a TEK állítása szerint nem tévedtek. ","shortLead":"A telekszomszédra törtek rá először a TEK-esek, amikor egy törökbálinti férfit megpróbáltak elvinni. Az ártatlan...","id":"20250419_Rossz-cim-tek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0.jpg","index":0,"item":"dfd9dbb6-e614-464f-95b4-b9d507d96b75","keywords":null,"link":"/elet/20250419_Rossz-cim-tek","timestamp":"2025. április. 19. 11:37","title":"Rossz címre ment ki akciózni a TEK, de szerintük nem történt tévedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07252202-39c7-47b1-92c2-0b59c2559637","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korábban ilyesmire nem alkalmazott módszerrel számolták újra a fákat Kínában. A világ bármely országában használható eljárás segít abban, hogy utána hatékonyabb lehessen a fatelepítés.","shortLead":"Korábban ilyesmire nem alkalmazott módszerrel számolták újra a fákat Kínában. A világ bármely országában használható...","id":"20250419_hvg-kina-fa-leltar-mesterseges-intelligencia-kinai-nagy-zold-fal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07252202-39c7-47b1-92c2-0b59c2559637.jpg","index":0,"item":"c9fc003a-d9c9-4d60-8324-dd70c154bef1","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-kina-fa-leltar-mesterseges-intelligencia-kinai-nagy-zold-fal","timestamp":"2025. április. 19. 15:45","title":"Újraszámolták a fákat Kínában, és már épül a Kínai Nagy Zöld Fal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai teljesen kezelhetővé teszik a kockázatokat. Lehet, hogy a piac, a fegyverkezés, netán hatalmi érdekek felülírják a brüsszeli jogszabályt.","shortLead":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai...","id":"20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf.jpg","index":0,"item":"31ed4ca1-2b58-4199-b937-7182a2155407","keywords":null,"link":"/360/20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","timestamp":"2025. április. 19. 13:00","title":"Ember és gép: ki ellenőriz kit az EU-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pár nap alatt elkapták.","shortLead":"Pár nap alatt elkapták.","id":"20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"a41a57ea-bb06-4a22-8c68-24424b05b7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 18. 13:54","title":"„Repülni fogtok, kutyák! Meg fogtok dögleni” – robbantással fenyegetőzőtt egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy erdőrezervátumnak jelölt tölgyesről van szó.","shortLead":"Egy erdőrezervátumnak jelölt tölgyesről van szó.","id":"20250418_tarvagas-alfold-nyirierdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597.jpg","index":0,"item":"d263ccf7-ff72-4efd-9e92-aa70d98025e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20250418_tarvagas-alfold-nyirierdo","timestamp":"2025. április. 18. 13:02","title":"Tarvágás volt az Alföld egyik legérintetlenebb erdőjében – három hektár tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam erre az évre 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követel Budapesttől, az első részletet inkasszózta. ","shortLead":"Az állam erre az évre 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követel Budapesttől, az első részletet...","id":"20250419_fovarosi-onkormanyzat-koltsegvetes-hiany-folyoszamlahitel-szolidaritasi-hozzajarulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"dd19c4cf-335c-4ab0-b175-0792fdb4892b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250419_fovarosi-onkormanyzat-koltsegvetes-hiany-folyoszamlahitel-szolidaritasi-hozzajarulas","timestamp":"2025. április. 19. 14:28","title":"31 milliárdos mínuszba csúszott, őszig folyószámlahitelből gazdálkodik a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]