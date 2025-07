Telefonon egyeztetett Trump és Zelenszkij, a légvédelem volt a téma

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő telefonon megbeszélést folytatott az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, a beszélgetés nagyon őszinte és konstruktív volt – közölte Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője pénteken a Telegramon.

Nem sokkal később Zelenszkij is írt az egyeztetésről az X-en. „Ma a mostani helyzetről beszéltünk: az orosz légicsapásokról és általában a fronthelyzetről. Trump elnök nagyon jól tájékozott, köszönöm ezt a figyelmet Ukrajna iránt. Megvitattuk a légvédelemmel kapcsolatos lehetőségeket, és megállapodtunk abban, hogy dolgozunk a légtér védelmének megerősítésén. A küldöttségeink közötti találkozóban is megegyeztünk” – számolt be az elnök.

Hozzátette: részletesen megvitatták a közös védelmi ipari együttműködés kilátásait is. „Készen állunk egy közös projektekre Amerikával, és úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos a biztonság szempontjából, különösen ami a drónokat és a kapcsolódó technológiákat illeti” – hangsúlyozta, utalva az előző nap aláírt ukrán–amerikai közös dróngyártási megállapodásra.

Elmondása szerint emellett megvitatták a kölcsönös beszerzéseket és befektetéseket, valamint véleményt cseréltek a diplomáciai helyzetről és az Egyesült Államokkal, illetve más partnerekkel folytatott közös munkáról. Zelenszkij köszöntötte Trumpot és az amerikai népet az Egyesült Államok függetlenségi napja alkalmából, valamint köszönetet mondott az országának nyújtott eddigi amerikai segítségért.

Zelenszkij a napokban már bejelentette, hogy a közeljövőben telefonon tárgyal Trumppal, és meg szeretné vitatni vele az Ukrajnának szánt amerikai fegyver- és lőszerszállítások folytatását, különös tekintettel a Patriot légvédelmi rendszerhez tartozó PAC-3 rakéták szállítására. A PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) egy olyan nagy hatótávolságú légvédelmi rakéta, amelyet a Patriot rakétarendszer részeként fejlesztettek ki. Legfontosabb jellemzője, hogy képes a ballisztikus rakéták elfogására és megsemmisítésére.

Az Egyesült Államok a héten döntött úgy, hogy leállítja egyes fegyverek szállítását Ukrajnának, és döntését az amerikai érdekek előtérbe helyezésével indokolta.

Csütörtökön Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonos megbeszélést. Az amerikai elnök pénteken Washingtonban újságírók előtt arról beszélt: az orosz elnök nem azt a benyomást keltette, mintha fel akarna hagyni az Ukrajna ellen folytatott háborúval. „Nagyon csalódott vagyok a Putyin elnökkel folytatott beszélgetés miatt. (…) Annyit mondhatok, nem hinném, hogy le akarja állítani [a harcokat], és ez nagyon rossz” – fogalmazott Trump.