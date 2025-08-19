Órákkal a Trump-Zelenszkij találkozó után Oroszország ismét légitámadást hajtott végre Ukrajna ellen

Augusztus tizenkilencedikére virradóra, órákkal azután, hogy Donald Trump Volodimir Zelenszkijjel és több európai vezetővel is tárgyalt a Fehér Házban, Oroszország rakétákkal és drónokkal támadott meg több ukrán várost is, írja a Kyiv Independent.

Állításuk szerint robbanásokról számoltak be Kremencsuk városában, miután ballisztikus rakéták mellett több tucat drónnal támadtak Ukrajna középső régióját, de később a fővárosban és más területeken is légiriadó volt. A keletkezett károk mértékéről és arról, hogy jelentettek-e áldozatokat, egyelőre nincsen információ.

A Washingtonban történt találkozó előtt is történt orosz rakétatámadás, aminek következtében Zaporizzsja ellen három ember meghalt és további 30 megsebesült. Az ukrán elnök szerint az időzítés nem volt véletlen, szerinte Vlagyimir Putyin így akar további nyomást gyakorolni Ukrajnára és Európára, és a cél az, hogy „aláássa a diplomáciai erőfeszítéseket”.

Emellett hétfőn hajnalban is volt egy hullám. A légierő parancsnokságának hétfő reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg négy ballisztikus rakétával és 140 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat Doneck, Harkiv, Szumi, Dnyipro, Odessza és Kijev régiókban.

(Kiemelt kép: Augusztus 18-ra virradóra Harkivban négy drón csapódott be egy ötszintes lakóépületbe)