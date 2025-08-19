Így gondozd a Trumpodat – Európa megtalálta a kezelési útmutatót az amerikai elnökhöz?

Kevesebb mint fél év alatt gyökeresen megváltozott Volodimir Zelenszkij Donald Trumppal kapcsolatos viselkedése. Míg korábban az ukrán államfő többször is bírálta az amerikai elnök politikáját – például szemére vetette, hogy elhiszi a Kreml hazug propagandáját – a tragikus hangulatúra sikerült februári Fehér Ház-beli találkozóra pedig pólóban ment el, majd még vitatkozni is mert Trumppal és alelnökével J.D. Vance-szel, a hétfői újabb washingtoni találkozón mindent elkövetett, hogy elkerülje a konfliktust:

felvett egy fekete zakót, számtalanszor köszönetet mondott Trumpnak a vendéglátásért és többször is támogatásáról biztosította az amerikai elnök békekezdeményezéseit, még akkor is, ha tudta, azok nem éppen Kijev érdekeit szolgálják.

És ami ugyancsak fontos, keveset beszélt, inkább hagyta szóhoz jutni azokat az európai politikusokat, akik azért kísérték el, hogy megóvják őt a februárihoz hasonló újabb vesszőfutástól. Az is igaz, hogy Zelenszkij már akkor másképpen viselkedett, amikor Ferenc pápa áprilisi temetésén találkozott Trumppal a vatikáni Szent Péter székesegyházban. Már akkor azt mondta, hogy az akkori tárgyalás volt az addig legjobb, most pedig a hétfői megbeszélésről nyilatkozta ugyanezt.

Európai váltás

Az európai vezetők is taktikát váltottak, ők is simulékonyabbá váltak, s ami nagyon fontos volt, többször is Trump korábbi szófordulatait alkalmazták – például azt, hogy meg kell állítani a gyilkolást – hogy ezzel is visszatereljék a pénteki alaszkai orosz-amerikai csúcson és az után az oroszokéhoz hasonló álláspontra helyezkedett amerikai elnököt a nyugati táborba.