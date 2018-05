Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50bff43c-5b18-48b1-8d97-afcfdbdfea18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapesten tartották meg Magyarország első szakállszépségversenyét. A versenyen nem a szakáll hossza, hanem a kreativitás számított. Az eseményen jártunk, hogy megtudjuk, milyen a jó szakáll, melegít-e ennyi szőr, illetve mennyi munka van vele. A megmérettetést a Tattoo Majális szervezte. Videó.","shortLead":"Budapesten tartották meg Magyarország első szakállszépségversenyét. A versenyen nem a szakáll hossza, hanem...","id":"20180505_Nem_a_meret_volt_a_lenyeg_az_elso_hazai_szakallszepsegversenyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bff43c-5b18-48b1-8d97-afcfdbdfea18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002703be-ec58-4156-b64f-afb79fd0ef7e","keywords":null,"link":"/elet/20180505_Nem_a_meret_volt_a_lenyeg_az_elso_hazai_szakallszepsegversenyen","timestamp":"2018. május. 05. 21:50","title":"Nem a méret volt a lényeg az első hazai szakállszépségversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836a71d2-6cb1-4f5a-a32a-16c3efe9c3e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Barka Emese lényegesen jobb volt német ellenfelénél, 11-0-ra nyert. ","shortLead":"Barka Emese lényegesen jobb volt német ellenfelénél, 11-0-ra nyert. ","id":"20180504_Technikai_tussal_bronzermes_lett_Barka_Emese_a_birkozo_Ebn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=836a71d2-6cb1-4f5a-a32a-16c3efe9c3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd582274-810b-429f-91bc-84b9e8a4d834","keywords":null,"link":"/sport/20180504_Technikai_tussal_bronzermes_lett_Barka_Emese_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2018. május. 04. 18:55","title":"Technikai tussal bronzérmes lett Barka Emese a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7362d0d-ec2d-4094-a68d-9b9f520e89e4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Fákat és bokrokat vágtak ki a Margitszigeten a régi teniszstadion helyén. Mint később kiderült, ezekre a munkálatokra a tulajdonos fővárosi önkormányzat sem adott engedélyt, csak a bontásra. Kimentünk a helyszínre, megnéztük, mi látható a pusztítás után.","shortLead":"Fákat és bokrokat vágtak ki a Margitszigeten a régi teniszstadion helyén. Mint később kiderült, ezekre a munkálatokra...","id":"20180504_Igy_nez_ki_felulrol_a_fovaros_tudta_nelkul_letarolt_terulet_a_Margitszigeten__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7362d0d-ec2d-4094-a68d-9b9f520e89e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff895f43-5a6c-4854-964e-475bd142b1f3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_Igy_nez_ki_felulrol_a_fovaros_tudta_nelkul_letarolt_terulet_a_Margitszigeten__video","timestamp":"2018. május. 04. 21:19","title":"Így néz ki felülről a főváros tudta nélkül letarolt terület a Margitszigeten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja a szovjet autógyártás legendás korszakát idéző Niva, amely a hétköznapokban annyira rossz autó, hogy az ellenségünknek sem kívánnánk. Hacsak nem a tajgán él.","shortLead":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja...","id":"20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af438e06-1b91-4deb-a189-fda89257b9be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","timestamp":"2018. május. 05. 10:00","title":"Brezsnyev velünk él: teszten az időgép Lada 4x4 Urban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58df6b53-9397-407c-b85d-6263040a30cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetrend szerinti busz gyulladt ki szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között, mikor ötven utas utazott rajta. A balesetben senki sem sérült meg, a tűzoltók végül eloltották a lángokat. ","shortLead":"Menetrend szerinti busz gyulladt ki szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között, mikor ötven utas utazott rajta...","id":"20180506_Fotok_Szinte_semmi_nem_maradt_a_tegnap_Pomazon_kigyulladt_buszbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58df6b53-9397-407c-b85d-6263040a30cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de86c79-4e6e-4fae-b686-226b9a8d11e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Fotok_Szinte_semmi_nem_maradt_a_tegnap_Pomazon_kigyulladt_buszbol","timestamp":"2018. május. 06. 15:47","title":"Fotók: Szinte semmi nem maradt a tegnap Pomázon kigyulladt buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hány percet töltesz úton a gyerekeiddel a bölcsődébe, az óvodába, az iskolába menet? Hány mosást teszel be hetente, hányszor hajolsz le, hogy felszedj egy széthagyott akármit? Hányszor érzed azt, hogy képtelenség akárcsak az (állítólag) legszükségesebb dolgokra időt szakítanod? És milyen gyakran érzel bűntudatot, amiért az általad menedzselt családi élet állandó érzelmi és logisztikai széthullással fenyeget?



","shortLead":"Hány percet töltesz úton a gyerekeiddel a bölcsődébe, az óvodába, az iskolába menet? Hány mosást teszel be hetente...","id":"hvgextrano_20180504_Anya_nem_er_ra__Beepitett_buntudat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30bba03-8ee0-45b1-863b-aceba88bec94","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180504_Anya_nem_er_ra__Beepitett_buntudat","timestamp":"2018. május. 06. 08:00","title":"Anya nem ér rá - Beépített bűntudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"a3263740-6a1d-4ae8-9a31-7c22f1ed9504","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van szerencsénk bemutatni az egykori szocialista autógyártás egyik legszebb produktumát, ami ezen a hétvégén a magyar tengernél vendégeskedik.","shortLead":"Van szerencsénk bemutatni az egykori szocialista autógyártás egyik legszebb produktumát, ami ezen a hétvégén a magyar...","id":"20180504_kezimunka_gyonyoru_skoda_kupe_1100_mbx_oldtimer_balaton_csehszlovak_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3263740-6a1d-4ae8-9a31-7c22f1ed9504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3736c27e-6089-4562-b9ff-d01d2a24834c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_kezimunka_gyonyoru_skoda_kupe_1100_mbx_oldtimer_balaton_csehszlovak_auto","timestamp":"2018. május. 04. 18:59","title":"Körbefotóztuk a kézimunkával összeszerelt gyönyörű Skoda kupét, most itt van a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c80fe0-bbc9-4377-b9f5-5a18a644ac61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autót előzött úgy, hogy közben szemből érkezett a busz.","shortLead":"Két autót előzött úgy, hogy közben szemből érkezett a busz.","id":"20180506_suzuki_paty_budakeszi_amokfuto_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c80fe0-bbc9-4377-b9f5-5a18a644ac61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a4816d-6c92-460c-b850-9168caa8a8ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_suzuki_paty_budakeszi_amokfuto_autos_video","timestamp":"2018. május. 06. 04:01","title":"A nap videóján az ámokfutó Suzukis, aki majdnem tömegbalesetet okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]