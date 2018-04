Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki Magyarországot jellemzi. És most ezzel megint kudarcot vallottunk - mondja a HVG Portré rovatának vendége, Hajdu Nóra Együtt-alelnök.","shortLead":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki...","id":"201816_hajdu_nora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f82a06-ef2b-4d0a-bafd-ba53746abafd","keywords":null,"link":"/itthon/201816_hajdu_nora","timestamp":"2018. április. 22. 17:15","title":"\"Mi a taktikai szavazás igazi áldozatai vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Spirituális értelemben példát kell mutatnunk Európa nyugati felének – állítja Simicskó István.","shortLead":"Spirituális értelemben példát kell mutatnunk Európa nyugati felének – állítja Simicskó István.","id":"20180423_A_honvedelmi_miniszter_megmondta_mi_kell_lelki_egyuttmukodes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb530b4f-5856-4da0-af8e-6345ef8c1bae","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_A_honvedelmi_miniszter_megmondta_mi_kell_lelki_egyuttmukodes","timestamp":"2018. április. 23. 12:23","title":"A honvédelmi miniszter megmondta, mi kell: lelki együttműködés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy korszak lezárul: a felcsúti polgármester a ciklus végét sem várja meg, idő előtt visszavonulót fúj. Személyes okokra hivatkozik, illetve hogy \"kizárólag gazdasági érdekeltségeire koncentráljon\". ","shortLead":"Egy korszak lezárul: a felcsúti polgármester a ciklus végét sem várja meg, idő előtt visszavonulót fúj. Személyes...","id":"20180423_Meszaros_Lorinc_szemelyes_okokbol_lemond_a_polgarmestersegrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1a93e9-5e0c-48fa-a654-5d4c398dc0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Meszaros_Lorinc_szemelyes_okokbol_lemond_a_polgarmestersegrol","timestamp":"2018. április. 23. 17:05","title":"Mészáros Lőrinc lemond a polgármesterségről, hogy az üzletre koncentráljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megkezdte rendszere hozzáigazítását az egy hónap múlva hatályba lépő uniós adatvédelmi szabályokhoz. A vonatkozó rendelet értelmében a közösségi oldal üzemeltetői most minden egyes felhasználótól külön-külön kérnek kifejezett hozzájárulást mindenféle adatok kezeléséhez. Vigyázzon, mire nyom, válaszai ugyanis jelentősen befolyásolják saját Facebook-fiókja funkciónak további működését.","shortLead":"A Facebook megkezdte rendszere hozzáigazítását az egy hónap múlva hatályba lépő uniós adatvédelmi szabályokhoz...","id":"20180423_facebook_gdpr_adatkezeles_beallitas_figyelmeztetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8cfb11-c13b-4958-af45-186655813bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_facebook_gdpr_adatkezeles_beallitas_figyelmeztetes","timestamp":"2018. április. 23. 07:02","title":"Ezekbe kell beleegyeznie, ha ezután is használni szeretné a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát, a Foodspottingot.","shortLead":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát...","id":"20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff140c-0c93-4357-9bc5-9f5a756f4717","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","timestamp":"2018. április. 23. 09:33","title":"Vége az ételpornónak, bezárják az étteremkereséshez is kiváló Foodspottingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig az egyik legünnepeltebb feminista szerzőtől. ","shortLead":"Mégpedig az egyik legünnepeltebb feminista szerzőtől. ","id":"20180423_Hillary_Clinton_kapott_egy_eleg_kellemetlen_kerdest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2884b7c-a126-43de-8a63-2da999ab13df","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Hillary_Clinton_kapott_egy_eleg_kellemetlen_kerdest","timestamp":"2018. április. 23. 09:04","title":"Hillary Clinton kapott egy elég kellemetlen kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57079784-6728-45fb-9832-f5c8760b3a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reméli, hogy jövőre Trump meggondolja magát.","shortLead":"Reméli, hogy jövőre Trump meggondolja magát.","id":"20180422_45_millio_dollart_ad_Bloomberg_a_parizsi_klimaegyezmenyre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57079784-6728-45fb-9832-f5c8760b3a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0feaf16-fb3a-4ec9-bee0-668462e11f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_45_millio_dollart_ad_Bloomberg_a_parizsi_klimaegyezmenyre","timestamp":"2018. április. 22. 19:16","title":"4,5 millió dollárt ad Bloomberg a párizsi klímaegyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","shortLead":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","id":"20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fb84d-117c-4405-bb9c-1a1e112de2da","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","timestamp":"2018. április. 24. 07:08","title":"Szinte félelmetes, ahogy Tom Hardy a szemünk előtt Venommá válik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]