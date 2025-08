Orbán: Többször is megpróbáltam rávenni Áder Jánost, hogy legyen ő a miniszterelnök

Orbán Viktor a hétvégi MCC Feszten, egy válogatott fiatalokból álló közönség kérdéseire válaszolva arról beszélt, hogy korábban többször is megpróbálta rávenni Áder Jánost, legyen ő a miniszterelnök – derült ki egy, a kormányfő YouTube-csatornájára feltöltött videóból.

Orbán a kérdezz-felelek egy pontján az utódlásáról értekezett, majd azt mondta, hogy van egy „belső kultúrájuk”, ahol részben erre megválasztott személyek, részben a közösségük nagy tekintélyű tagjai összeülnek, és eldöntik, hogy „a mi politikai közösségünknek, amibe nem a pártvezetést kell beérteni, hanem az összes szavazónkat – ez mondjuk 2022-re visszanézve 3 millió ember –, ennek a közösségnek kinek a vezetésével a legnagyobb az esélye megszerezni az emberek többségének a szavazatát”.

Ezt követően tért rá a volt köztársasági elnökre. „Tehát én már többször is próbálkoztam azzal, hogy a köztársasági elnököt, Áder János barátomat rávegyem arra, hogy nem akar-e pályát módosítani. Úgy érzem, hogy talán vannak olyan időszakok, amikor nekem is jó lenne, ha eggyel hátrább léphetnék, és ő például biztosan meg tudná oldani a legnehezebb ügyeket is. Jellemző a Fideszre, hogy azt mondta, hogy köszöni, nem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte ez kevés nyugat-európai országban elképzelhető.

„De hát ha kell, akkor találunk ilyen Jánoshoz hasonló megbízható karaktert, aki lehet, hogy nem fog zseniális politikai beszédeket mondani, de hogy minden a helyén lesz, arra mérget lehet venni” – tette hozzá.

Az Orbán esetleges utódlásával kapcsolatos kérdések a közelmúltban ismét felmerültek. Július közepén például ő maga beszélt arról egy interjúban, hogy a magyar jobboldal jövője szerinte nem személyfüggő. „Ez az utódlás az nem egy olyan kényes kérdés, mint ahogy a baloldalon ezt beállítják, mintha az élet-halál kérdése lenne, majd annak is el fog jönni az ideje. És amikor eljön az ideje, azt le fogjuk vezényelni” – jelentette ki akkor.

Az ügyet végül Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter zárta rövidre az interjú utáni napon tartott kormányinfón, ahol leszögezte, hogy Orbán Viktor lesz a Fidesz–KDNP miniszterelnök-jelöltje a 2026-ban esedékes parlamenti választásokon.

Áder személye egyébként azért érdekes, mert 2005-ben Schmidt Mária mellett állítólag többek között Áder is részt vett abban a szervezkedésben, amely megpróbálta volna eltávolítani Orbánt a Fidesz éléről.

