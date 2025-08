Mesterséges intelligencia által generált videót terjeszt a Harcosok Klubja arról, hogy ukrán katonák egy apát rángatnak el a családja mellől, majd halálra verik

Mesterséges intelligencia által generált videó bukkant fel hétfő délután a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban azzal a kommentárral: „Nem halhat meg több magyar mások háborújában.” A videó végén felirat is tudatja, hogy Sebestyén József, a máig tisztázatlan körülmények között életét vesztett kárpátaljai magyar férfi emlékére készült.

A videó végén az utcán agyonvert férfi képe Facebook / Harcosok Klubja-csoport

A videó beleillik a Fidesz és az Orbán-kormány narratívájába, amely azt állítja, hogy a férfit a sorozótisztek verték agyon. Ukrajna szerint azonban tüdőembóliába halt bele, ugyanakkor vizsgálatot rendeltek el az ügy tisztázására. Szijjártó Péter külügyminiszter korábban az ügyben berendelte az ukrán nagykövetet.

Sőt, a kormány nem állt meg itt, hanem arra a kétséget kizáróan nem bizonyított állításra hivatkozva, hogy az ukrajnai „kényszersorozásnak” már magyar áldozata is van, kezdeményezte három, mozgósításért felelős ukrán tisztviselő EU-s szankciós listára helyezését, és döntött a hivatalnok Magyarországról történő kitiltásáról is.

Veszélyes játékot játszik Orbán, a magyar történelem legrosszabb hagyományaihoz nyúlt vissza A választási vereségtől félve játssza ki Orbán Viktor az „ukrán kártyát”, az etnikai feszültségek kiélezése azonban jelenleg egyedül Vlagyimir Putyin érdeke. Nem volt szükségszerű, hogy oda jusson a két ország kormányának kapcsolata, ahol jelenleg áll, idén tavaszig sok volt a biztató jel. Mi lehet a háttérben, mi jöhet még, és mi történt a szomszédokkal békét teremtő Orbánnal?

A Harcosok Klubja Facebook-csoportban közzétett videó a Sebestyén József haláláról szóló kormánypárti narratíva megfilmesített változata: a videóban fekete terepjárókkal érkező egyenruhás ukrán katonák rúgják rá az ajtót a békésen étkező családra, majd az apát a felesége és a gyerekei sikítozása mellett kivonszolják és az utcán agyonverik.

Az étkezőasztal mellől hurcolják el a videóban a katonák a férfit Facebook / Harcosok Klubja csoport

A videóban szöveg ugyan nincs – a végén a „Sebestyén József emlékére” feliratot leszámítva, zavarba ejtő részlet viszont több is akad. Például a helyzethez nem illő zöldellő mezős tájképek és a zenei aláfestés, amely egy kellemes, meditációs zene. Furcsa a végefelé felbukkanó mosolygó csoportkép is: egy férfi, két nő és egy pap.

Nehezen illik ez a kép az egész videóhoz Facebook / Harcosok Klubja csoport

Sebestyén József halála ügyében egyébként éppen a hétvégén szólalt meg a fideszes Menczer Tamás, és vérlázítónak nevezte, hogy „az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indít nyomozást Sebestyén József agyonverésével kapcsolatban”.

Korábban pedig a HVG arról írt, hogy ráugrott a kormánymédia a Sebestyén József halálának fideszes értelmezését megkérdőjelező ápolóra, miután annak a kórháznak az ápolójaként, ahol Sebestyén elhunyt, arról beszélt: ő nem látta verés nyomait az elhunyt férfin. Az eset után amúgy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes felügyelete alatt indítottak vizsgálatot az ukránok Sebestyén József halálának ügyében.

Sebestyén József halála tovább mérgesíti a magyar-ukrán viszonyt, de a kényszersorozás emlegetése propagandacélokat szolgál Ukrajna transzparens vizsgálatot ígér a magyar férfi, Sebestyén József halálával kapcsolatban, és tagadják, hogy katonai kiképzése során verték volna meg, de a róla előkerült videófelvételen aggasztó állapotban van. Az mindenesetre egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az orosz agresszió ellen több mint három éve védekező országban mind súlyosabb az emberhiány, és aki tudja, kenőpénzzel próbálja elkerülni a besorozást, így a korrupció is virágzik.

A témához kapcsolódó érdekesség, hogy nemrég Palkovics László mesterséges intelligencia-kormánybiztos beszélt arról egy interjúban, hogy „Vannak aggasztó dolgok. Jönnek a választások, és lehet, hogy használni fogják az MI-t arra, hogy hamis videókat gyártsanak. Már most is látunk ilyeneket”. Azóta több fideszes MI-videt is láttunk, például Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető is kreált videót osztott meg arról, hogy „Magyar Péter” átvágja a határkerítést. Orbán Viktor miniszterelnök pedig egy MI-koporsós videót osztott meg.

Palkovics a hamis AI-videók miatt aggódik, miközben a fideszesek hamis AI-videókat készítenek Magyar Péterről A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos aggodalmai nem jutottak el a katonakoporsókról és a kerítést átvágó Magyar Péterről készült kamuvideók készítőihez.

(Nyitóképünkön részlet a videóból. Forrás: Facebook / Harcosok Klubja)