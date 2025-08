Telex: Egy titkos üzenetváltásban már utalt a szülei megölésére a 13 éves fiú, aki megkéselte anyját és nagymamáját Gönyűn

Több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérlettel vádolják azt a 13 éves fiút, aki vasárnap éjjel megkéselte édesanyját és nagymamáját a Győrhöz közeli Gönyűn. Az ügyészség szerint a fiú előre kitervelte a bűncselekményt: a Telex úgy tudja, a rendőrök egy titkos csatornán keresztüli üzenetváltásra bukkantak a kamasz számítógépén.

A lap értesülései szerint az üzenetváltásban szerepelt, hogy a fiúnak komoly konfliktusa van a szüleivel, haragszik rájuk, és arra is utalt, hogy ezért meg akarja őket ölni. A rendőrség most azt vizsgálja, kivel chatelt a fiú, illetve beszélt-e mással is arról, mire készül.

Életveszélyesen megkéselte egy 13 éves fiú az anyját és a nagyanyját Gönyűn A két nő életét csak a gyors orvosi beavatkozás tudta megmenteni. A nyolcadikos diák beismerte tettét.

A késelés után az anyát és a nagymamát a győri Petz kórházba szállították, ahol még éjjel megműtötték őket. A Telex úgy tudja, hogy nyaki sérüléseik nem jelentenek rájuk életveszélyt, ezért nem is az intenzív osztályon ápolják őket.

A család szomszédai a lapnak azt mondták, „normálisnak” ismerték őket, és soha nem hallottak kiabálást a házuk felől. A fiút kimondottan okosnak és tehetségesnek tartották, aki Győr egyik elitgimnáziumának a tanulója volt. „A többiektől külön élte a maga életét” – tették hozzá. A fiú édesapja, aki hétfő reggel ért haza a munkából, nem kívánt nyilatkozni.

A fiú hétfői kihallgatásán azt mondta: a béke, amelyet a családdal kapcsolatban mindenki emlegetett a faluban, csak látszólagos volt. Az ügyészségi szóvivő közlése szerint a kamaszt harminc napra letartóztatták, életkora miatt javítóintézetbe kerül.

Nyitóképünk illusztráció.