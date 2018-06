Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2334222c-099c-4433-8e9b-1851231c67da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyarul 1971-ben megjelent Száz év magány után Székács Vera fordította Gabriel García Márquez minden művét. ","shortLead":"A magyarul 1971-ben megjelent Száz év magány után Székács Vera fordította Gabriel García Márquez minden művét. ","id":"20180531_Meghalt_Szekacs_Vera_Marquez_magyar_hangja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2334222c-099c-4433-8e9b-1851231c67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14359bbb-ec06-452f-9718-316fdad9e178","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Meghalt_Szekacs_Vera_Marquez_magyar_hangja","timestamp":"2018. május. 31. 18:51","title":"Meghalt Székács Vera, Márquez magyar hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8fc7a3-9f18-474c-8375-a9c1669413ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csütörtökön 70 éves, Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics könyvei továbbra sem jelenhetnek meg hazájában.","shortLead":"A csütörtökön 70 éves, Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics könyvei továbbra sem jelenhetnek meg hazájában.","id":"20180529_Egyszeru_emberek_meseltek_el_neki_mit_tett_veluk_a_tortenelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8fc7a3-9f18-474c-8375-a9c1669413ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638eb18a-7391-459d-bab3-2de94ac62ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Egyszeru_emberek_meseltek_el_neki_mit_tett_veluk_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 31. 08:55","title":"Egyszerű emberek mesélték el neki, mit tett velük a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b97e069-76f3-47ea-aed6-c976a37cc03d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem a Facebook akar pénzt kérni a felhasználóktól Ugandában, és nem is szabadon választott \"előfizetésről\" van szó, hanem egy olyan adóféleségről, amellyel a \"pletykálásnak\" akar határt szabni az afrikai ország kormánya. ","shortLead":"Nem a Facebook akar pénzt kérni a felhasználóktól Ugandában, és nem is szabadon választott \"előfizetésről\" van szó...","id":"20180531_megvan_az_elso_orszag_ahol_fizetosse_merik_tenni_a_facebookot_es_a_whatsappot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b97e069-76f3-47ea-aed6-c976a37cc03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68bb9c0-1029-4344-a2ea-9240b2b9093e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_megvan_az_elso_orszag_ahol_fizetosse_merik_tenni_a_facebookot_es_a_whatsappot","timestamp":"2018. május. 31. 19:58","title":"Megvan az első ország, ahol \"fizetőssé\" merik tenni a Facebookot és a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","shortLead":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","id":"20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fcb7-45b4-4cf5-8397-c05897751919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","timestamp":"2018. május. 30. 19:52","title":"Visszahívják a csirkehúsos brokkolifőzelék bébiételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","shortLead":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","id":"20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45921b7-b22e-4f89-9dde-9c88e770186b","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","timestamp":"2018. június. 01. 14:19","title":"A magyar menekült Sándornak is segített Superman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén – jelentette be a perui kulturális minisztérium. ","shortLead":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén –...","id":"20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0c2fb-dbc3-48d3-83f2-c0e1daed04be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","timestamp":"2018. június. 01. 07:02","title":"Újabb rejtélyes ábrákat fedeztek fel a titokzatos Nazca-vonalak közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","shortLead":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","id":"20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833e6768-8471-4294-9e6d-75eeba0e8673","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","timestamp":"2018. június. 01. 06:28","title":"Közös határellenőrzésbe kezdenek a német és az osztrák hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kelet-európai országok érdekére hivatkozva vonta kétségbe Heinz-Christian Strache az Európai Unió négy alapelvének egyik pillérét, az EU-n belüli szabad munkavállalást. A bécsi kormánykoalíció nagyobbik pártja szerint az alkancellár visszaeső \"gyújtogató\".","shortLead":"A kelet-európai országok érdekére hivatkozva vonta kétségbe Heinz-Christian Strache az Európai Unió négy alapelvének...","id":"20180601_Ertunk_aggodik_az_osztrak_alkancellar_korlatozna_a_szabad_munkavallalast_az_union_belul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818d2ae3-16c3-480e-bfec-31051875c426","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Ertunk_aggodik_az_osztrak_alkancellar_korlatozna_a_szabad_munkavallalast_az_union_belul","timestamp":"2018. június. 01. 09:50","title":"Értünk aggódik: az osztrák alkancellár korlátozná a szabad munkavállalást az unión belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]