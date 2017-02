[{"available":true,"c_guid":"2ec0889d-5a64-487d-9cea-77b5ba951633","c_author":"","category":"itthon","description":"A Győri ítélőtábla másodfokon hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet. ","shortLead":"A Győri ítélőtábla másodfokon hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet. ","id":"20170206_Vorosiszapper_hatalyon_kivul_helyeztek_a_vadlottakat_felmento_iteletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0889d-5a64-487d-9cea-77b5ba951633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e47b4ce-9cf7-44af-84ad-f3adddf526c8","keywords":null,"link":"/itthon/20170206_Vorosiszapper_hatalyon_kivul_helyeztek_a_vadlottakat_felmento_iteletet","timestamp":"2017. február. 06. 10:22","title":"Vörösiszapper: hatályon kívül helyezték a vádlottakat felmentő ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b05f99-3566-4fc5-be58-f72bd3a0967c","c_author":"Kaba Eszter","category":"elet","description":"Az egy hónappal ezelőtt elhunyt színésznő ma lenne 100 éves. Számos férjet elfogyasztott, és számos botrányáról híresült el. De hogy lehetett magyar szépségkirálynő 1936-ban, ha itthon sem volt?","shortLead":"Az egy hónappal ezelőtt elhunyt színésznő ma lenne 100 éves. Számos férjet elfogyasztott, és számos botrányáról...","id":"20170206_Lehetette_Gabor_Zsazsa_magyar_szepsegkiralyno","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b05f99-3566-4fc5-be58-f72bd3a0967c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c7285c-4317-47ec-b32a-f389a03a615c","keywords":null,"link":"/elet/20170206_Lehetette_Gabor_Zsazsa_magyar_szepsegkiralyno","timestamp":"2017. február. 06. 16:19","title":"Lehetett-e Gábor Zsazsa magyar szépségkirálynő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa489f2-d40b-4802-819a-ee7bb20d278f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"John Bercow nagyon határozottan fogalmazta meg, miért is nem akarja, hogy az amerikai elnök felszólaljon a brit törvényhozás két házában. A ház számára \"óriási fontossággal bír\" a szembeszállás a rasszizmussal és a szexuális diszkriminációval, valamint a törvény előtti egyenlőség és a független igazságszolgáltatás támogatása - mondta. De a Trump-felszólalás ügyében nem csak az ő szava számít.","shortLead":"John Bercow nagyon határozottan fogalmazta meg, miért is nem akarja, hogy az amerikai elnök felszólaljon a brit...","id":"20170206_brit_alsohaz_trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa489f2-d40b-4802-819a-ee7bb20d278f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b639e29-d5ca-469d-91bf-fbe1ec97a179","keywords":null,"link":"/vilag/20170206_brit_alsohaz_trump","timestamp":"2017. február. 06. 19:56","title":"A brit alsóház elnöke nem engedi Trumpot felszólalni a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da8c7bf-5ed0-43de-8f59-499a71827d69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonai rendőrség a közbiztonsági beruházásokat hiányolta egy délkelet-brazíliai államban. A szombat óta elszabadult erőszaknak több tucat áldozata van.","shortLead":"A katonai rendőrség a közbiztonsági beruházásokat hiányolta egy délkelet-brazíliai államban. A szombat óta elszabadult...","id":"20170207_brazil_rendorsztrajk_eroszakhullam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da8c7bf-5ed0-43de-8f59-499a71827d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c97f9dc-e6f2-4452-922f-54acc4d5de6c","keywords":null,"link":"/vilag/20170207_brazil_rendorsztrajk_eroszakhullam","timestamp":"2017. február. 07. 13:44","title":"Sztrájkolnak a rendőrök - 62 halottja van az elszabadult erőszaknak Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b4571c-fe25-4c89-b15f-7ceda927cf59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár viselkedése és döntései is az internet népének céltáblájává tette Donald Trumpot, de azért – ezektől aligha függetlenül – a megjelenése is céltábla.","shortLead":"Bár viselkedése és döntései is az internet népének céltáblájává tette Donald Trumpot, de azért – ezektől aligha...","id":"20170207_donald_trump_haja_trombita_trumpdonaldorg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b4571c-fe25-4c89-b15f-7ceda927cf59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c465730-abf4-4036-807a-4b978bc07c57","keywords":null,"link":"/tudomany/20170207_donald_trump_haja_trombita_trumpdonaldorg","timestamp":"2017. február. 07. 06:03","title":"A fél internet ezt nyomogatja: már 600 milliószor dudálták le Trumpot egy erre létrehozott oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f209b70-7f34-4a65-9706-e3c5f603d9de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film készítői kamerás mobiltelefonokat adtak a menekülők kezébe, hogy ott készülhessenek valódi felvételek, ahová televíziós stáb nem juthat be. Egy éven át követték néhányuk utazását huszonhat országon keresztül.","shortLead":"A film készítői kamerás mobiltelefonokat adtak a menekülők kezébe, hogy ott készülhessenek valódi felvételek, ahová...","id":"20170207_Dramai_dokumentfilm_ennyire_kozelrol_meg_nem_lathattuk_a_menekultek_mindennapjait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f209b70-7f34-4a65-9706-e3c5f603d9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbaac3c-6fa0-4317-bb26-ee9939d47d12","keywords":null,"link":"/kultura/20170207_Dramai_dokumentfilm_ennyire_kozelrol_meg_nem_lathattuk_a_menekultek_mindennapjait","timestamp":"2017. február. 07. 16:35","title":"Drámai dokumentfilm: ennyire közelről még nem láthattuk a menekültek mindennapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy harcos-háborús telefonos játék reklámarcaként tért vissza Arnold Schwarzenegger. Sikerült 30 másodpercbe zsúfolni a Terminátort és Kalifornia kormányzóját.","shortLead":"Egy harcos-háborús telefonos játék reklámarcaként tért vissza Arnold Schwarzenegger. Sikerült 30 másodpercbe zsúfolni...","id":"20170206_mobile_strike_arnold_schwarzenegger_super_bowl_reklam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3a4bb-f90a-42c8-99f6-cbf3c9a3f5d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20170206_mobile_strike_arnold_schwarzenegger_super_bowl_reklam","timestamp":"2017. február. 06. 12:01","title":"“I’m back”: Schwarzenegger visszatért, egy mindent lerohanós reklámban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41e7ffe-b93d-4bea-8dae-ad66d135c6ce","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Minek népszavazni, ha a kormányt egyszer már megválasztottuk? – kérdezték Budán a Momentum Mozgalom alkalmi aktivistájától a hétvégén. A nyugdíjas tanár három órát segített a fiataloknak gyűjteni az aláírásokat. Azt mondja, mindenkinek ajánlja az élményt, aki apatikus, kiábrándult és jó közéleti élményekre vágyik.","shortLead":"Minek népszavazni, ha a kormányt egyszer már megválasztottuk? – kérdezték Budán a Momentum Mozgalom alkalmi...","id":"20170206_Bezzeg_a_zsidoolimpia__egy_alairasgyujto_elmenyei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41e7ffe-b93d-4bea-8dae-ad66d135c6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade81fd-fde1-4bfe-8446-ff65afe787aa","keywords":null,"link":"/itthon/20170206_Bezzeg_a_zsidoolimpia__egy_alairasgyujto_elmenyei","timestamp":"2017. február. 06. 16:38","title":"Bezzeg a zsidó olimpia! – Egy aláírásgyűjtő élményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]