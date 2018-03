Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen a Facebook elhagyása mellett teszi le a voksát.","shortLead":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen...","id":"20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d790ed7-32a7-49d3-8c6d-c73b5a5ca84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","timestamp":"2018. március. 21. 13:43","title":"Itt az idő, mindenki törölje a Facebook-fiókját – erre buzdít a WhatsApp alapítója, akit a Facebook tett milliárdossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","shortLead":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","id":"20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6a68cb-bfc3-427e-ac52-32ed8e25b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2018. március. 23. 00:33","title":"Ismert \"héja\" Donald Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban Dolly, a Csongrád megyei szolgálati kutya lebuktatta.","shortLead":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban...","id":"20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d1cca9-f5eb-4c02-a3bc-948b7fa7ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","timestamp":"2018. március. 22. 06:32","title":"Tizenegy kiló heroinnal bukott le az ideges férfi Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e89ab2-d3cd-40f7-a8d6-f53fc06172cf","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Március 22-én a víz világnapja alkalmából fotókiállítás nyílik a 100 éves Gellért fürdőről Radisics Milán fotóiból. A kiállítás új megvilágításba helyezi az épületről alkotott eddigi képünket: felülről-alulról, kívül-belül, vízből-levegőből, izgalmas fényjátékban kerülnek bemutatásra a Gellért fürdő részletei. Az alkotások között a légi felvételek mellett bemutatásra kerülnek a fürdő ősforrásáról készült felvételek is. A kiállítás díjmentesen megtekinthető a fürdő nyitvatartási idejében, reggel 6 és 20 óra között, 2018. április 22-ig.","shortLead":"Március 22-én a víz világnapja alkalmából fotókiállítás nyílik a 100 éves Gellért fürdőről Radisics Milán fotóiból...","id":"20180322_vizbol_levegobol_a_viz_vilagnapja_nagyitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9e89ab2-d3cd-40f7-a8d6-f53fc06172cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7ab56d-523e-43a8-9c4d-f9486a81f01a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180322_vizbol_levegobol_a_viz_vilagnapja_nagyitas","timestamp":"2018. március. 22. 14:15","title":"Vízből, levegőből – a víz világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5ee41e-e0a0-4abc-a6e4-2cdf540cedd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy korábbi gyakornoki munka kapcsán nem fizetett Weinstein Malia Obamának, de tartozik Robert De Nirónak, Quentin Tarantinónak és Jennifer Lawrence-nek is.","shortLead":"Egy korábbi gyakornoki munka kapcsán nem fizetett Weinstein Malia Obamának, de tartozik Robert De Nirónak, Quentin...","id":"20180323_Penzzel_tartozik_Obama_lanyanak_Harvey_Weinstein","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5ee41e-e0a0-4abc-a6e4-2cdf540cedd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd1a6f-3d26-48c2-902b-3dde335cbc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Penzzel_tartozik_Obama_lanyanak_Harvey_Weinstein","timestamp":"2018. március. 23. 11:09","title":"Pénzzel tartozik Obama lányának Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU nem fog közbelépni, jövőre már életbe is léphet az intézkedés.","shortLead":"Az EU nem fog közbelépni, jövőre már életbe is léphet az intézkedés.","id":"20180323_Biztosra_veheto_hogy_csokken_a_magyarok_csaladi_potleka_Ausztriaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de805f3-25bd-4a04-8bcf-d732fa3eda13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Biztosra_veheto_hogy_csokken_a_magyarok_csaladi_potleka_Ausztriaban","timestamp":"2018. március. 23. 12:09","title":"Biztosra vehető, hogy csökken a magyarok családi pótléka Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","shortLead":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","id":"20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034239-cfb8-4c8f-a850-84e4e63dc1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","timestamp":"2018. március. 21. 15:10","title":"Az MSZP feljelentést tett Kósa anyjának 800 milliója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdedcfc3-acef-47bd-bcee-8e2b9e287f91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ipari parkba még szerdán riasztották a tűzszerészeket.","shortLead":"Az ipari parkba még szerdán riasztották a tűzszerészeket.","id":"20180322_Csaknem_szaz_vilaghaborus_granatot_es_loszert_talaltak_Szekesfehervaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdedcfc3-acef-47bd-bcee-8e2b9e287f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd1b26-64bb-4957-a9d1-4a649e98419d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Csaknem_szaz_vilaghaborus_granatot_es_loszert_talaltak_Szekesfehervaron","timestamp":"2018. március. 22. 12:16","title":"Csaknem száz világháborús gránátot és lőszert találtak Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]