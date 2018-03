Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció aktiválásához csupán frissíteni kell az alkalmazást, és máris megjelenik a megfelelő kapcsoló.","shortLead":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció...","id":"20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcaa584-5058-431d-ba93-b59de30fc263","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","timestamp":"2018. március. 27. 08:03","title":"Ha ezt bekapcsolja a YouTube-on, tovább üzemel majd a telefonja és még a szemét is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyvédje árulta el, hogy külföldre utazott gyógyulni Szabó Gáborné.","shortLead":"Ügyvédje árulta el, hogy külföldre utazott gyógyulni Szabó Gáborné.","id":"20180326_elhagyta_az_orszagot_a_csengeri_haztartasbeli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79126a8-c840-4027-b70d-b353b800ba6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_elhagyta_az_orszagot_a_csengeri_haztartasbeli","timestamp":"2018. március. 26. 13:14","title":"Elhagyta az országot a csengeri nő, aki Kósa Lajossal tervezett nagy dolgokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cdcd5b-f170-435d-9626-f81e9e42cc44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az AFP hírügynökség tudósítója a hőszigetelő anyagokat gyártó Dairyu cégénél járt. És ott éppen munkára jelentkező afrikai bevándorlókat hallgattak meg.","shortLead":"Az AFP hírügynökség tudósítója a hőszigetelő anyagokat gyártó Dairyu cégénél járt. És ott éppen munkára jelentkező...","id":"20180325_Mar_a_robotok_es_a_szamurajok_orszaga_is_rakenyzerult_a_menekultek_foglalkoztatasara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cdcd5b-f170-435d-9626-f81e9e42cc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b918e4-6939-45bd-bf2e-6de931dab602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Mar_a_robotok_es_a_szamurajok_orszaga_is_rakenyzerult_a_menekultek_foglalkoztatasara","timestamp":"2018. március. 25. 20:08","title":"A robotok és a szamurájok országa is rákényszerült a menekültek foglalkoztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","shortLead":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","id":"20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c2ee2-df45-444e-8922-375ae1ce0760","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","timestamp":"2018. március. 27. 06:25","title":"Egy volt elnök szerint Trump új tanácsadója \"katasztrófa az országnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan szorulnak vissza a dízelautók a hazai autópiacokon.","shortLead":"Gyorsan szorulnak vissza a dízelautók a hazai autópiacokon.","id":"20180326_dizel_hasznaltauto_joautok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616b90-8836-428b-8667-4d449438c66a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_dizel_hasznaltauto_joautok","timestamp":"2018. március. 26. 09:26","title":"Nem kell a dízeleket megállítani, megálltak azok maguktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd3f988-5af3-44c1-bcf4-df10e6ea1b66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szerette volna elkerülni a természeti folyamatokba történő beavatkozást, de az elkerülhetetlen volt. ","shortLead":"A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szerette volna elkerülni a természeti folyamatokba történő beavatkozást, de...","id":"20180325_Nem_etette_a_legyengult_fiokat_a_tojo_kimentettek_a_szakemberek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cd3f988-5af3-44c1-bcf4-df10e6ea1b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7608d-c9a6-48d1-9edd-d312c427b228","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Nem_etette_a_legyengult_fiokat_a_tojo_kimentettek_a_szakemberek","timestamp":"2018. március. 25. 17:10","title":"Volt egy kis dráma a bekamerázott rétisas fészkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röszkénél is Sorosék szerveztek zavargást a kormány szerint. A rendelkezésre álló adatok és \" az összes tapasztalat\" erre utal.","shortLead":"Röszkénél is Sorosék szerveztek zavargást a kormány szerint. A rendelkezésre álló adatok és \" az összes tapasztalat\"...","id":"20180327_Kovacs_Zoltan_Soros_keszitette_elo_a_roszkei_zavargast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792d0ce5-cc86-471a-8db1-3527a36cb04e","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kovacs_Zoltan_Soros_keszitette_elo_a_roszkei_zavargast","timestamp":"2018. március. 27. 09:59","title":"Kovács Zoltán: Soros készítette elő a röszkei zavargást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem hivatalos a miniszter. ","shortLead":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem...","id":"20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2060c4ef-6631-4843-b95f-568ac03a3160","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","timestamp":"2018. március. 27. 07:41","title":"Kósa lényegében kihagyja a Fidesz kampányát, egy fórumra sem hívták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]