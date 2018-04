Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály irányíthatja tovább a magyar gazdaságot az új kormányban is.","shortLead":"Varga Mihály irányíthatja tovább a magyar gazdaságot az új kormányban is.","id":"20180420_Orban_felkerte_Vargat_hogy_folytassa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cf8e62-e292-404d-aa06-0172295c41a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Orban_felkerte_Vargat_hogy_folytassa","timestamp":"2018. április. 20. 11:37","title":"Orbán felkérte Vargát, hogy folytassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01464c9d-0c50-43c9-84bc-29da24f883b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a Gazdasági Versenyhivatal szabta ki az Apple történetének első büntetését, és nem is a legnagyobbat. Sőt. A cég más fronton ennél sokkal súlyosabb dolgokkal kell, hogy szembenézzen, és az sem valószínű, hogy csak úgy beletörődne a magyar hatóság döntésébe.","shortLead":"Nem a Gazdasági Versenyhivatal szabta ki az Apple történetének első büntetését, és nem is a legnagyobbat. Sőt. A cég...","id":"20180419_apple_birsag_gazdasagi_versenyhivatal_gvh","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01464c9d-0c50-43c9-84bc-29da24f883b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e76363-85fd-4cbd-9c26-49950fbea20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_apple_birsag_gazdasagi_versenyhivatal_gvh","timestamp":"2018. április. 19. 07:02","title":"Azt hiszi, hogy a GVH keményen odavágott? Mutatjuk, hogy igazából mennyire aprópénz az Apple-nek a 100 milliós bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","shortLead":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","id":"20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb2f56d-bc94-4fdc-a2b2-6a26df777c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","timestamp":"2018. április. 20. 05:25","title":"Tele van feketemunkással az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási ceremóniáján, május 7-én debütál majd.","shortLead":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási...","id":"20180419_putyin_elnoki_limuzin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc12f301-bb3f-4a8b-a4a6-015325f4b582","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_putyin_elnoki_limuzin","timestamp":"2018. április. 19. 17:26","title":"Átment a törésteszten Putyin új limuzinja, jöhet a nagy premier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s állampolgárok élete – követelte az Európai Parlamentben Guy Verhofstadt. A liberális képviselő emlékeztetett arra, hogy jelenleg is mintegy hárommillió EU-s állampolgár tartózkodik a szigetországban.","shortLead":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s...","id":"20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956b905a-5230-42f5-8879-372686310efd","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","timestamp":"2018. április. 18. 15:41","title":"Az EU-s polgárok jogainak tiszteletben tartását követelik Londontól a Windrush-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem összegyűjtötték Juhász Péterék a 150 millió forintot.","shortLead":"Már majdnem összegyűjtötték Juhász Péterék a 150 millió forintot.","id":"20180419_A_Ketfarku_Kutya_Part_is_segiti_az_Egyutt_penzgyujteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649d4c0f-3c80-4c6b-9fae-494fb5d7ca92","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_A_Ketfarku_Kutya_Part_is_segiti_az_Egyutt_penzgyujteset","timestamp":"2018. április. 19. 14:35","title":"A Kétfarkú Kutya Párt is segíti az Együtt pénzgyűjtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","shortLead":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","id":"20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e951a35-d7a1-4e6b-bc48-949ad192e6e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","timestamp":"2018. április. 18. 13:56","title":"Meghosszabbítják a kisföldalattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","shortLead":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","id":"20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1b042-f983-459f-95b9-3cb441943b19","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","timestamp":"2018. április. 20. 09:00","title":"Tóta W.: A történelem vége és az utolsó elnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]