Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond a kínálat összetételével van.","shortLead":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós...","id":"20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee601001-cc1f-4146-81ea-ad3b0c7cae0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 07. 12:02","title":"Az áremelkedés már megállt, a kínálattal vannak gondok az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak a szabálytalanságokhoz, ami után büntethetnek.","shortLead":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak...","id":"20180606_traffipax_civil_rendorauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb1bf09-8743-4d4d-809b-0a67fdab32ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_traffipax_civil_rendorauto","timestamp":"2018. június. 06. 12:22","title":"Provokálnak is a civil rendőrautókkal, hogy utána legyen alap bírságolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5ed9e2-0ccc-48f0-830c-dc04b8c0ca87","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Öt helyettes államtitkárt nevezett ki Orbán Viktor a negyedik kormányában újonnan létrehozott, közvetlenül általa irányított Miniszterelnöki Kormányirodába. ","shortLead":"Öt helyettes államtitkárt nevezett ki Orbán Viktor a negyedik kormányában újonnan létrehozott, közvetlenül általa...","id":"20180605_Ot_helyettes_allamtitkart_nevezett_ki_Orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f5ed9e2-0ccc-48f0-830c-dc04b8c0ca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033b2351-2dea-4f4e-bc8d-6798d7595e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Ot_helyettes_allamtitkart_nevezett_ki_Orban","timestamp":"2018. június. 05. 21:28","title":"Öt helyettes államtitkárt nevezett ki Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis egy második, de méretben kisebb kijelzőt szerelt be a gyártó. A panel feladattól és helyzettől függően változtatja funkcióját, ami az Asus szerint nem csupán kényelem terén bizonyul jó megoldásnak.","shortLead":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis...","id":"20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d55fc0-a25d-40c6-b1d2-3572b318af0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Az Asus új notebookjának két kijelzője van – és higgye el, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban már több fénykép is készült az orosz kocsik rozsdásodásáról, most még újabb elváltozásokról ír a zoom.hu. Pedig épp ma jelentette be Tarlós István, hogy milyen jól működnek az új járművek.","shortLead":"Korábban már több fénykép is készült az orosz kocsik rozsdásodásáról, most még újabb elváltozásokról ír a zoom.hu...","id":"20180606_Ujabb_nem_is_kicsi_rozsdafoltokat_fotoztak_az_orosz_metrokon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902cd14-2d82-463d-b933-58f7a5ac9af7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Ujabb_nem_is_kicsi_rozsdafoltokat_fotoztak_az_orosz_metrokon","timestamp":"2018. június. 06. 15:32","title":"Újabb, nem is kis rozsdafoltokat fotóztak az orosz metrókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd, az ugyanilyen névvel már működő rádiókat pedig átnevezik. A jelek szerint a nyertes cég útjába nem gördített túl sok akadályt az NMHH Médiatanácsa, a vesztes pedig bíróságra ment. ","shortLead":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd...","id":"20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca440990-e38f-47c1-8101-b487ce769ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","timestamp":"2018. június. 06. 12:10","title":"24.hu: Legkésőbb jövő héten megszólal az új országos rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyobbik részében várható zivatar, felhőszakadás, amelyet erős szél is kísérhet. Csütörtökön sem lesz jobb.","shortLead":"Az ország nagyobbik részében várható zivatar, felhőszakadás, amelyet erős szél is kísérhet. Csütörtökön sem lesz jobb.","id":"20180606_vihar_idojaras_riasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68930cc4-caa3-40ca-a383-8f52b17841e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_vihar_idojaras_riasztas","timestamp":"2018. június. 06. 16:13","title":"Az ország kétharmada elázik – jön a felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","shortLead":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","id":"20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753caf65-2bce-4c29-9695-defc16faba77","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","timestamp":"2018. június. 07. 13:39","title":"Kásler: Három héten belül fontos egészségügyi programok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]